oštre riječi
VIDEO / Američki kongresnik žestoko o Vučiću: "Njegova izborna namještaljka već je počela - moramo biti oprezni!"
Republikanski kongresnik Joe Wilson iznio je niz oštrih kritika na račun politike Aleksandra Vučića, dovodeći u pitanje smjer u kojem Beograd vodi svoju vanjsku politiku prema Zapadu, s naglaskom na odnose Srbije s Rusijom, Kinom i Iranom. Izjave je dao tijekom saslušanja Pododbora za Europu pri Odboru za vanjske poslove američkog Zastupničkog doma, koje je bilo posvećeno politici SAD-a i sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu.
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Joe Wilson se o svemu oglasio i na X-u. "Najveća srpska naftna i plinska tvrtka u vlasništvu je Rusije. Vučić je kupio i integrirao kinesku vojnu i nadzornu tehnologiju. Vučić je poslao delegaciju na sprovod terorista Khameneia. To nisu postupci vlade koja želi biti dio zapadne civilizacije", napisao je.
Serbia’s largest oil and gas company is owned by Russia. Vucic has purchased and integrated CCP military and surveillance technology. Vucic sent a delegation to terrorist Khamenei’s funeral. These are not the actions of a government that wants to be part of western civilization. pic.twitter.com/ZRzBxdWUuz— Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 15, 2026
"Jako sam zahvalan što State Department pažljivo prati pripreme za izbore u Srbiji. Postoje snažne naznake da je Vučićeva izborna namještaljka već započela - moramo biti oprezni!", napisao je u drugom postu.
Wilson tvrdi da Vučić pokušava prijeći s pozicije predsjednika na poziciju premijera kako bi "još mnogo godina održao svoju korumpiranu autoritarnu vladavinu u Srbiji". Poručuje i da građani Srbije zaslužuju slobodne i poštene izbore.
Glavni odbor Srpske napredne stranke (SNS) jednoglasno odlučio da stranka na predstojećim parlamentarnim izborima zakazanim za 25. listopada 2026. nastupi s listom "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", pri čemu je Vučić određen za kandidata za mjesto premijera. Ranije je najavio da će podnijeti ostavku na mjesto predsjednika kako bi sudjelovao u kampanji.
Podsjetimo, nakon sprovoda Ratka Mladića Joe Wilson je također reagirao. Istaknuo je da je Mladić ratni zločinac. "Vučić pokušava prikazati srpski narod kao proruski, naklonjen Komunističkoj partiji Kine i ratnim zločincima, ali to je propagandistička laž. Srpski narod želi ekonomske prilike, prosperitet, vladavinu prava i mir u regiji. Jedino Vučićev režim poziva autoritarne sile i raspiruje plamen mržnje", napisao je na X-u američki kongresnik, prenosi novinarka Večernjeg lista Maša Ilotić Šuvalić.
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