Joe Wilson se o svemu oglasio i na X-u. "Najveća srpska naftna i plinska tvrtka u vlasništvu je Rusije. Vučić je kupio i integrirao kinesku vojnu i nadzornu tehnologiju. Vučić je poslao delegaciju na sprovod terorista Khameneia. To nisu postupci vlade koja želi biti dio zapadne civilizacije", napisao je.