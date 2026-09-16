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VREMENSKA PROGNOZA

Stiže nova promjena, lokalno će biti obilnije oborine, moguće i nevrijeme

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Tea Blažević
|
16. ruj. 2026. 07:16
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Pixabay / Ilustracija

Pročitajte vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.

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Pretežno vedro je diljem Hrvatske. Tek mjestimice u unutrašnjosti ima magle. U nastavku srijede prevladavat će sunčano, toplo i vrlo toplo, s temperaturama do 30-ak stupnjeva u Dalmaciji, gdje će biti najtoplije.

Četvrtak će biti nestabilniji, od jutra će biti kiše i pljuskova s grmljavinom na sjeverozapadu zemlje, pri čemu na sjevernom Jadranu može lokalno biti obilnije oborine. Lokalno je moguće nevrijeme. Bit će svježije.

U petak će česti biti kiša, pljuskovi s grmljavinom, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje lokalno može biti obilnije oborine.

Nestabilno vrijeme nastavit će se i za vikend, osobito tijekom subote kad treba računati lokalno na pljuskove, većinom u kopnenim krajevima.

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Teme
tea blažević vremenska prognoza vrijeme vrijeme hrvatska

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