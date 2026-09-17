srebrnopruga napuhača
Jedna od najotrovnijih riba stigla do Rijeke, njen otrov 1250 puta snažniji od cijanida
Ribolovac Dražen Puškaš tijekom ribolova s obale u Rijeci na udicu je izvukao srebrnoprugu napuhaču (Lagocephalus sceleratus), jednu od najopasnijih riba koje se posljednjih godina pojavljuju u Jadranu.
Oglas
Riba je bila teška oko 1,5 kilograma, a Dražen u početku nije ni znao što je izvukao. Na ribolov je stigao oko 18 sati, s namjerom da lovi strijelke. Nakon što površincima nije imao uspjeha, odlučio je pokušati s jigom od 40 grama.
Nakon samo nekoliko zabačaja osjetio je težinu na štapu.
"Pomislio sam da mi je jig zapeo za nešto na dnu. Nakon malo jačeg povlačenja shvatio sam da se nešto polako pomiče, ali nije bilo karakterističnih trzaja", ispričao je za Novi list.
Tek kad je ulov stigao blizu obale, riba je pružila nešto jači otpor. Dražen je u prvi mah pomislio da je riječ o ugoru, no ubrzo je primijetio karakteristične sive točke na leđima.
Budući da nepoznate ribe ne dira rukama, skinuo je jig pomoću hvataljki i fotografirao ulov kako bi utvrdio o kojoj je vrsti riječ. Pretragom je identificirao srebrnoprugu napuhaču.
Kako je riječ o invazivnoj vrsti, u početku ju je namjeravao ostaviti na obali, no potom je dogovorio da je preuzme Prirodoslovni muzej u Rijeci.
Riba poznata kao fugu
Srebrnopruga napuhača poznata je i kao fugu, a posebno je opasna zbog tetrodotoksina, snažnog otrova koji se nalazi u njezinim tkivima i koji je 1250 puta snažniji od cijanida. Najveće koncentracije nalaze se u jajnicima, ali otrov može biti prisutan i u koži, jetri i mišićima.
Trovanje tetrodotoksinom može izazvati trnce i utrnulost, mučninu, slabost mišića i probleme s disanjem, a u teškim slučajevima može dovesti do paralize i smrti.
U Japanu se neke vrste napuhača smatraju gastronomskom delicijom, no njihovu pripremu smiju obavljati samo posebno obučeni kuhari, piše Boris Bulić za Novi list.
Stručnjaci upozoravaju da se srebrnoprugu napuhaču ne bi trebalo dirati golim rukama niti pokušavati konzumirati. U slučaju mogućeg kontakta ili trovanja potrebno je što prije potražiti liječničku pomoć.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas