Jedna od najotrovnijih riba stigla do Rijeke, njen otrov 1250 puta snažniji od cijanida

Srebrnopruga napuhača poznata je i kao fugu, a posebno je opasna zbog tetrodotoksina, snažnog otrova koji se nalazi u njezinim tkivima i koji je 1250 puta snažniji od cijanida. Najveće koncentracije nalaze se u jajnicima, ali otrov može biti prisutan i u koži, jetri i mišićima.