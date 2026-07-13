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ESKALACIJA

Amerika i Iran razmjenjuju nove udare: Napadnute vojne baze u tri zemlje, skočila cijena nafte

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Hina
|
13. srp. 2026. 06:20
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AFP
SEPAHNEWS.COM / AFP

Amerikanci i Iranci nastavili su međusobne napade u ponedjeljak, a Washington je objavio da je bombardirao desetke ciljeva, dok je Teheran rekao da je napao baze koje Sjedinjene Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.

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Američke snage "ciljale su iranske sustave protuzračne obrane, obalne radare, raketne i bespilotne letjelice, kao i male brodove", napisalo je američko Središnje zapovjedništvo na X-u, spominjući "desetke ciljeva".

Islamska revolucionarna garda, ideološka vojska Teherana, tvrdi je da je napala baze koje Sjedinjene Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, objavila je iranska novinska agencija IRNA.

Diplomatski napori "svedeni na ništa", tvrdi Teheran.

Rasplamsavanje sukoba utjecalo je na cijena nafte.

Cijena nafte Brent iz Sjevernog mora za isporuku u rujnu, porasla je za 3,85 posto na 78,94 dolara po barelu. 

Njezin američki ekvivalent, West Texas Intermediate za isporuku u kolovozu, porastao je za 3,84 posto, na 74,15 dolara po barelu.

Teme
američki udari centcom hormuški tjesnac iran sigurnost plovidbe

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