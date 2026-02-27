Oglas

u državi teksas

Pentagon greškom srušio vlastiti dron

author
Hina
|
27. velj. 2026. 06:37
dron
AFP / EMIL HELMS

Američka vojska oborila je greškom vlastiti dron laserskim sustavom, što je navelo Federalnu upravu za zrakoplovstvo (FAA) da u četvrtak zabrani letove u području oko Fort Hancocka u državi Teksas.

Pentagon nije odmah komentirao incident, ali FAA je u svojoj obavijesti o ograničenjima zračnog prostora u blizini meksičke granice naveo "posebne sigurnosne razloge".

Američki zastupnici Rick Larsen, Bennie Thompson i Andre Carson, vodeći demokrati u odborima koji nadziru pitanja zrakoplovstva i domovinske sigurnosti, u zajedničkoj su izjavi rekli da je Pentagon navodno oborio dron Carinske i granične zaštite te kritizirali nedostatak koordinacije.Pentagon je koristio visokoenergetski laserski sustav kako bi oborio CBP dron u blizini meksičke granice, u području koje često ima upade meksičkih dronova koje koriste narkokarteli

Zastupnici su prije nekoliko mjeseci upozorili da je odluka Bijele kuće da zaobiđe dvostranački prijedlog o obuci operatera za borbu protiv dronova i rješavanju problema koordinacije loša ideja.

"Sada vidimo rezultat nesposobnosti", navodi se u izjavi.

Teme
Dronovi Obaranje drona Sigurnost granice Zračni prostor pentagon sad

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pročitaj komentare (0)
