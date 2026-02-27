Pentagon greškom srušio vlastiti dron

Američki zastupnici Rick Larsen, Bennie Thompson i Andre Carson, vodeći demokrati u odborima koji nadziru pitanja zrakoplovstva i domovinske sigurnosti, u zajedničkoj su izjavi rekli da je Pentagon navodno oborio dron Carinske i granične zaštite te kritizirali nedostatak koordinacije.Pentagon je koristio visokoenergetski laserski sustav kako bi oborio CBP dron u blizini meksičke granice, u području koje često ima upade meksičkih dronova koje koriste narkokarteli