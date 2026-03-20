Amerikancima u pomoć stižu 'super oči'. O čemu je riječ?

Sjedinjene Američke Države poslale su skupinu naprednih vojnih zrakoplova za rano upozoravanje E-2D Hawkeye prema Bliskom istoku, u jeku eskalacije sukoba s Iranom.
Najmanje pet takvih letjelica preletjelo je Atlantik i zaustavilo se na Azorima, što je uobičajena tranzitna točka za američke vojne operacije prema toj regiji.
Ovaj potez smatra se neuobičajenim za tu vrstu zrakoplova, ali i logičnim s obzirom na sve intenzivnije napade dronovima i projektilima, a oni predstavljaju rastuću prijetnju američkim saveznicima u Perzijskom zaljevu.
'Oči na nebu' za nove prijetnje
E-2D Hawkeye spada među najnaprednije zrakoplove za nadzor i rano upozoravanje u američkoj vojsci, a njegova ključna zadaća je otkrivanje ciljeva koje je teško uočiti s tla ili brodova, osobito onih koji lete na malim visinama ili imaju smanjen radarski odraz, navodi TWZ.
U mnogim aspektima, E-2D je danas najosjetljivija zračna radarska platforma za „gledanje prema dolje“ u američkoj vojnoj službi. Koliko je poznato, jedini E-2D u ovom trenutku na Bliskom istoku podržavaju operacije zračnih krila nosača USS Gerald R. Ford i USS Abraham Lincoln.
U aktualnom sukobu upravo takve prijetnje dolaze do izražaja. Iran i povezane skupine koriste kamikaza dronove, krstareće projektile, ali i manja plovila s eksplozivom, čime pokušavaju probiti obranu te nanijeti štetu infrastrukturi i brodovima.
U takvom okruženju Hawkeye ima važnu prednost jer može 'gledati dolje' s velike visine i na vrijeme otkriti prijetnje koje bi inače mogle proći nezapaženo.
Opterećenje postojećih sustava
Američke snage u regiji već koriste starije zrakoplove E-3 Sentry, no njihova operativna spremnost i sposobnosti su ograničene. Flota tih zrakoplova se posljednjih godina smanjila, a dio letjelica suočava se s tehničkim problemima i smanjenom dostupnošću.
Zbog toga se sve više oslanjaju na novije platforme kao što je E-2D jer nude znatno naprednije radarske sustave. Njihovi radari, naime, mogu brže skenirati prostor, preciznije pratiti ciljeve i bolje razlikovati stvarne prijetnje od smetnji.
Dodatna prednost je mogućnost dopune gorivom u zraku, što tim zrakoplovima omogućuje dulje zadržavanje u zoni operacija.
