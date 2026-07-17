Amerikom se širi parazitska bolest, tisuće oboljelih. Stručnjaci krive Trumpa

Kent NISHIMURA / AFP

Za jednu od najvećih epidemija proljeva u Sjedinjenim Američkim Državama dosad su okrivljavani salata, luk i lanac brze hrane Taco Bell. Međutim, pozornost se sada usmjerila na Donalda Trumpa i politike njegove administracije kojima je smanjen nadzor nad bolestima koje se prenose hranom.

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Ciklosporijaza, parazitska bolest kojom se ljudi zaraze konzumiranjem kontaminirane hrane ili pića, proširila se na 32 savezne države i zarazila gotovo 7000 ljudi, a očekuje se daljnji rast broja slučajeva, piše Telegraph.

Stručnjaci za javno zdravstvo i demokrati tvrde da su pokušaji suzbijanja epidemije otežani zbog opsežnih rezova i masovnih otpuštanja koje je Robert F. Kennedy Jr., Trumpov ministar zdravstva, proveo pod izlikom „učinkovitosti vlade”.

Tijekom ljetnih mjeseci uobičajeno je zabilježiti nekoliko slučajeva, „ali ništa ovakvih razmjera”, rekao je dr. Omer Awan, liječnik i viši suradnik časopisa Forbes za pitanja javnog zdravstva.

Robert F. Kennedy Jr. optužen je da je otežao napore za suzbijanje epidemije nakon što je prošle godine drastično smanjio praćenje patogena koji se prenose hranom.

Simptomi bolesti

Simptomi ove parazitske bolesti uključuju nekontrolirani proljev, gubitak tjelesne težine, grčeve i povišenu temperaturu, a najvećem su riziku izložena djeca, starije osobe i ljudi oslabljenog imuniteta.

Bolest je rijetko opasna za život, ali je dosad dovela do više od 140 hospitalizacija.

„Ne znamo što je izvor zaraze, zbog čega se epidemija nastavila i proširila na toliko ljudi. Bez utvrđenog izvora ne znamo kako je obuzdati”, rekao je dr. Awan.

Ciklosporijaza ima dugo razdoblje inkubacije: simptomi se mogu pojaviti između dva i 14 dana nakon zaraze, što otežava pronalaženje njezina izvora.

U srpnju prošle godine Mreža aktivnog nadzora bolesti koje se prenose hranom (FoodNet) zbog smanjenja financiranja prestala je pratiti šest od osam patogena koji se prenose hranom, uključujući ciklosporu.

Napad administracije na zdravstvo

U internom dopisu zaposlenicima smanjenje financiranja izravno je navedeno kao razlog drastičnog ograničavanja programa.

„Financiranje nije pratilo rast potrebnih resursa za nastavak FoodNetova nadzora nad svih osam patogena”, navodi se u dopisu koji je dobio na uvid NBC News.

Senator Mark Warner, istaknuti demokrat iz Virginije, rekao je: „Prošle je godine CDC pod vodstvom RFK-a Jr. zbog drastičnih rezova smanjio nadzor nad ciklosporom, a sada tisuće Amerikanaca osjećaju užasne posljedice ovog parazita.”

„Napadi ove administracije na javno zdravstvo čine nas manje sigurnima i manje zdravima”, dodao je u priopćenju.

Kalmia Kniel, istraživačica mikrobiološke sigurnosti hrane na Sveučilištu Delaware, rekla je: „FoodNet je bio presudan u praćenju trendova tijekom vremena.”

Dr. Kniel rekla je da se Trumpova administracija ne može izravno okriviti za širenje epidemije, „ali nedostatak aktivnog nadzora ima jasne posljedice”.

S tim se složila dr. Jill Roberts, izvanredna profesorica mikrobiologije okoliša i zdravlja na Sveučilištu Južne Floride.

„Zbog rezova kakve smo vidjeli tijekom protekle godine nismo izgubili samo mrežu za nadzor, nego i ljude koji su najviše znali o ciklospori. Svim laboratorijima nedostaju novac i ljudi”, rekla je.

Dr. Roberts dodala je: „U cijeloj saveznoj administraciji svjedočili smo rezovima i otpuštanjima bez odgovarajuće provjere poslova za koje su otpuštene osobe uopće bile zadužene. Područje javnog zdravstva bilo je osobito teško pogođeno.”

Kontroverzne politike Ministarstva

Kennedyjev mandat na čelu američkog Ministarstva zdravstva i socijalnih usluga (HHS) obilježen je brojnim kontroverzama.

Dovodio je u pitanje sigurnost cjepiva protiv uobičajenih bolesti, ukinuo desetke milijuna dolara namijenjenih istraživanju cjepiva, pokušao ograničiti cijepljenje djece te raspustio cijelo vladino povjerenstvo koje je izdavalo službene preporuke o cijepljenju.

Znanstvena i medicinska zajednica više je puta optužila Kennedyja da njegove politike nemaju uporište u dokazima te upozorila da su otežale suzbijanje epidemija bolesti.

U suradnji s tadašnjim Odjelom za učinkovitost vlade (Doge), koji je u međuvremenu prestao postojati, Kennedy je otpustio 10.000 zaposlenika zdravstvenih agencija, uključujući približno 20 posto zaposlenih u CDC-u.

Poslije je priznao da su neka radna mjesta, među kojima i ona ključnih istraživača i znanstvenika, ukinuta pogreškom te je bio prisiljen ponovno zaposliti gotovo 1000 ljudi.

Grace Davis, glasnogovornica HHS-a, rekla je da američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) blisko surađuje s CDC-om te državnim i lokalnim partnerima u istrazi epidemije.

U priopćenju je navela da kadrovske promjene i smanjenje broja zaposlenih nisu utjecali na istražitelje FDA-e.

„Da budemo jasni, praćenje ciklospore nikada nije prekinuto. CDC aktivno surađuje sa zdravstvenim službama u svih 50 saveznih država kako bi prikupio podatke”, dodala je Davis.

Doznaje se i da se podaci prikupljaju putem drugih sustava nadzora, a ne samo FoodNeta.

Tisuće slučajeva

Krajem lipnja slučajevi ciklosporijaze počeli su se prijavljivati u Michiganu, Ohiju, Zapadnoj Virginiji i Kentuckyju.

New York, Illinois, Kentucky, New Jersey, Sjeverna Karolina i Teksas do 13. srpnja prijavili su po najmanje 31 slučaj, prema podacima CDC-a.

U Michiganu, epicentru epidemije, potvrđeno je 3700 slučajeva, a više od 44 osobe hospitalizirane su.

Zdravstveni dužnosnici u Michiganu smatraju da je uzrok zelena salata, iako to još nije potvrđeno.

Navode, međutim, da bi moglo biti više uzročnika. Istražuju se i luk, lisnato povrće te korijandar.

Restorani Taco Bella u Detroitu prošlog su tjedna obavijestili kupce da lanac „trenutačno ne može prodavati zelenu salatu, korijandar, luk, pico de gallo i guacamole zbog povlačenja proizvoda u cijeloj zemlji”.

Vrhunac epidemije

Dr. Kniel očekuje da je epidemija dosegnula vrhunac, ali i da će broj slučajeva nastaviti rasti do kraja ljeta zbog intenzivnijeg testiranja i prijavljivanja.

„Važno je na ovo gledati kao na više žarišta diljem SAD-a. Ovdje imamo savršenu oluju više epidemija”, rekla je.

Glasnogovornik korporacije Taco Bell naveo je u priopćenju da zdravstveni dužnosnici nisu potvrdili povezanost s Taco Bellom niti s bilo kojim konkretnim sastojkom, dobavljačem, restoranom ili trgovcem.

Ipak, dok nadležna tijela provode istragu, kompanija je „dobrovoljno i privremeno uklonila određeni broj sastojaka u pojedinim restoranima kao mjeru opreza”.