HZJZ objavio nove detalje o PFAS spojevima

Švicarsko Udruženje kantonalnih kemičara (VKCS) u istraživanju iz 2023. na 564 uzorka utvrdilo je da je PFAS detektiran u 46 posto uzoraka, a europska granična vrijednost bila je prekoračena u samo 0,9 posto slučajeva, pri čemu je i najviši švicarski nalaz od 436 nanograma po litri, iako gotovo 84 puta veći od nalaza kod Gospića, doveo tek do informiranja stanovništva, ne do zabrane korištenja vode.