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Bizarno u Poznanovcu

VIDEO / Pogledajte što je usred pressice dobio Hajdaš Dončić: "Evo, čovjek je pokazao što misli..."

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N1 Info
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13. kol. 2026. 14:01
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Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koordinatorica Možemo! Sandra Benčić i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar održali su u četvrtak u podne u Poznanovcu konferenciju za medije na kojoj su govorili o ilegalnim odlagalištima u Poznanovcu.

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Konferenciju za medije obilježio je i nesvakidašnji istup jednog muškarca koji je, dok je predsjednik SDP-a govorio o odlaganju otpada u Gospiću i Poznanovcu te navodio da je sustav mafijaški i koruptivan, prišao Hajdaš Dončiću i iz platnene vrećice izvukao paket WC papira.

"Evo, čovjek je rekao što misli o Plenkoviću. Koliko troši novaca, recimo, na toaletni papir. Svaka čast i slava", rekao je Hajdaš Dončić.

Kako piše Jutarnji list, WC papir Hajdaš Dončiću je "dostavio" predsjednik Općinske organizacije HDZ-a Hrašćina, Ivica Žugec.

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Teme
odlagalište otpada sdp siniša hajdaš dončić wc papir

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