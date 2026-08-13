Konferenciju za medije obilježio je i nesvakidašnji istup jednog muškarca koji je, dok je predsjednik SDP-a govorio o odlaganju otpada u Gospiću i Poznanovcu te navodio da je sustav mafijaški i koruptivan, prišao Hajdaš Dončiću i iz platnene vrećice izvukao paket WC papira.