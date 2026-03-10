Na američki konzulat u Torontu u utorak je pucano, objavila je kanadska policija, dodajući kako su pronađeni dokazi o uporabi vatrenog oružja te da nema izvješća o ozlijeđenima.
Torontska policija objavila je na platformi X da je na dojave o pucnjavi odgovorila u 5,29 sati.
Predstavnici američkog konzulata u Torontu i američkog State Departmenta nisu odgovorili na upite za komentar.
U drugoj objavi policija je navela kako nema informacija o potencijalnom osumnjičeniku te da na licu mjesta istražuje incident. Nisu navedeni detalji o mogućem motivu.
Zasebno, u nedjelju je u Oslu eksplodirala improvizirana naprava kod američkog veleposlanstva. Policija i dalje traga za osumnjičenikom, a jedna od linija istrage uključuje i moguću povezanost s ratom u Iranu.
U New Yorku su dvojica muškaraca optužena za terorizam nakon što su tijekom vikenda bacila bombu kućne izrade na prosvjednike protiv islama.
