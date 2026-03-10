Oglas

nema ozlijeđenih

FOTO / Pucnjava kod američkog konzulata u Torontu

author
Hina
|
10. ožu. 2026. 14:21
Law enforcement personnel survey the scene outside the U.S. Consulate after shots were fired, in Toronto, Ontario, Canada, March 10, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Kyaw Soe Oo
REUTERS/Kyaw Soe Oo

Na američki konzulat u Torontu u utorak je pucano, objavila je kanadska policija, dodajući kako su pronađeni dokazi o uporabi vatrenog oružja te da nema izvješća o ozlijeđenima.

Torontska policija objavila je na platformi X da je na dojave o pucnjavi odgovorila u 5,29 sati. 

Predstavnici američkog konzulata u Torontu i američkog State Departmenta nisu odgovorili na upite za komentar.

Law enforcement personnel survey the scene outside the U.S. Consulate after shots were fired, in Toronto, Ontario, Canada, March 10, 2026. Picture taken with a mobile phone. REUTERS/Kyaw Soe Oo
REUTERS/Kyaw Soe Oo

U drugoj objavi policija je navela kako nema informacija o potencijalnom osumnjičeniku te da na licu mjesta istražuje incident. Nisu navedeni detalji o mogućem motivu.

Zasebno, u nedjelju je u Oslu eksplodirala improvizirana naprava kod američkog veleposlanstva. Policija i dalje traga za osumnjičenikom, a jedna od linija istrage uključuje i moguću povezanost s ratom u Iranu.

U New Yorku su dvojica muškaraca optužena za terorizam nakon što su tijekom vikenda bacila bombu kućne izrade na prosvjednike protiv islama.

