Na američki konzulat u Torontu u utorak je pucano, objavila je kanadska policija, dodajući kako su pronađeni dokazi o uporabi vatrenog oružja te da nema izvješća o ozlijeđenima.

Torontska policija objavila je na platformi X da je na dojave o pucnjavi odgovorila u 5,29 sati.

Predstavnici američkog konzulata u Torontu i američkog State Departmenta nisu odgovorili na upite za komentar.

U drugoj objavi policija je navela kako nema informacija o potencijalnom osumnjičeniku te da na licu mjesta istražuje incident. Nisu navedeni detalji o mogućem motivu.

Zasebno, u nedjelju je u Oslu eksplodirala improvizirana naprava kod američkog veleposlanstva. Policija i dalje traga za osumnjičenikom, a jedna od linija istrage uključuje i moguću povezanost s ratom u Iranu.

U New Yorku su dvojica muškaraca optužena za terorizam nakon što su tijekom vikenda bacila bombu kućne izrade na prosvjednike protiv islama.