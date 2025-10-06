Oglas

Bivša njemačka kancelarka

Angela Merkel šokirala izjavom: Imenovala države koje su, po njoj, djelomično krive za rat u Ukrajini

author
N1 Info
|
06. lis. 2025. 13:07
merkel
N1

Tijekom posjeta Mađarskoj bivša njemačka kancelarka Angela Merkel sugerirala je da je ruska invazija na Ukrajinu barem djelomično posljedica odbijanja istočnih čelnika EU-a da dopuste izravne razgovore između nje, Vladimira Putina i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

Oglas

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel u intervjuu za mađarski medij Partizán govorila je o ratu u Ukrajini, prenosi Dnevnik.hr. Tu funkciju Merkel je obnašala od studenog 2005. do prosinca 2021.

"U lipnju 2021. osjećala sam da Putin više ne shvaća ozbiljno Minski sporazum i zato sam htjela novi format, tada zajedno s predsjednikom Macronom, gdje bismo izravno razgovarali s Putinom kao Europska unija", rekla je Merkel i dodala da je naišla na otpor.

"Neki ljudi to nisu podržali. To su bile prije svega baltičke države, ali i Poljska je bila protiv toga. Te četiri zemlje bojale su se da nećemo imati zajedničku politiku prema Rusiji", navela je.

"Ja sam napustila dužnost, a onda je počela Putinova agresija", dodala je.

Poljsko odbijanje Minskih sporazuma ohrabrilo je Putina

Prema njoj, poljsko odbijanje podrške Minskim sporazumima, paru ključnih međunarodnih sporazuma između Rusije i EU-a, ohrabrilo je Putina da 2022. godine izvrši invaziju na Ukrajinu.

"U svakom slučaju, nije se ostvarilo. Onda sam napustila dužnost, a onda je počela Putinova agresija", dodala je Merkel.

Između ostaloga, bivša kancelarka kazala je da je zbog izbijanja pandemije koronavirusa prekinuta komunikacija, što je uzrokovalo prekid više komunikacijskih kanala u međunarodnim odnosima.

"Bi li Putin napao Ukrajinu da se nije dogodila pandemija koronavirusa? Nitko ne može reći. Koronavirus je promijenio svjetsku politiku jer se više nismo mogli sastajati", rekla je u intervjuu i dodala da Putin nije želio sudjelovati na samitu G20 zbog straha od zaraze.

"Ako se ne možete sastati i riješiti razlike u mišljenjima, onda više ne možete pronaći nove kompromise", zaključila je Merkel.

Teme
angela merkel njemačka rusija ukrajina vladimir putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ