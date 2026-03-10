Antonio Costa: Rusija je zasad jedini pobjednik rata na Bliskom istoku

Rusija je do sada jedini pobjednik rata na Bliskom istoku jer cijene energenata rastu, a pozornost posvećena ratu protiv Ukrajine blijedi, rekao je u utorak predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, pozivajući na diplomatsko rješenje sukoba.
"Za sada postoji samo jedan pobjednik u ovom ratu – Rusija", rekao je Costa u govoru veleposlanicima EU-a u Bruxellesu.
"Ona dobiva nove resurse za financiranje svojeg rata protiv Ukrajine kako cijene energije rastu. Profitira od preusmjeravanja vojnih kapaciteta koji bi inače mogli biti poslani kao podrška Ukrajini. Također, koristi joj smanjena pozornost na ukrajinsku bojišnicu dok sukob na Bliskom istoku zauzima središnje mjesto."
Costa je naglasio potrebu da EU zaštiti međunarodni poredak utemeljen na pravilima, za koji je rekao da ga sada dovode u pitanje Sjedinjene Države, te pozvao da se sve strane na Bliskom istoku vrate za pregovarački stol.
"Europska unija stoji uz napaćeni narod Irana. Podržavamo njihovo pravo da žive u miru i sami određuju svoju budućnost", rekao je, pozivajući na zaštitu civila i nuklearnu sigurnost.
"Sloboda i ljudska prava ne mogu se postići bombama. Samo ih međunarodno pravo podržava", poručio je.
"Moramo izbjeći daljnju eskalaciju. Takav put prijeti Bliskom istoku, Europi i šire", zaključio je Costa.
