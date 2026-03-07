Primjerice, Iran se posljednjih godina sve više oslanja na Rusiju pri lansiranju satelita u orbitu, što mu pomaže u nadzoru vojnih ciljeva. Prema nedavnim izvješćima, Rusija s Iranom dijeli i satelitske obavještajne podatke u stvarnom vremenu te signalne podatke kako bi pomogla u praćenju kretanja američkih ratnih brodova. U prošlosti je Iran uzvratio SAD-u kibernetičkim napadima, a Rusija bi mu sada mogla pomoći da to ponovno učini.