Odgovor Vladimira Putina na masovnu američko-izraelsku kampanju protiv Irana, pa čak i na izraelski napad u kojem je ubijen ajatolah Ali Hamenei, dugogodišnji iranski vrhovni vođa, bio je u najboljem slučaju mlak.
Nazvao je američke i izraelske napade "ciničnima" i ubojitima, ali nije iznio prijetnje, ni crvene linije, ni namjere da će pomoći Iranu. Da bismo razumjeli Putinovu suzdržanost, treba pogledati njegovu širu strategiju, navodi Kyiv Independent u analizi.
Ruski čelnik ne vidi nikakvu korist u besmislenom izazivanju američke ili izraelske vojske. Osim toga, ima druge prioritete. To ne znači da za Putina nema jasnih prednosti u takvom strpljenju. Aktualna kriza nudi prilike koje će on sigurno pokušati iskoristiti.
Putin se može postaviti kao važan akter u svim budućim pregovorima. Zatim tu percepciju može ojačati pomažući Teheranu u suzbijanju prosvjeda i potencijalno povećavajući cijenu američkog angažmana.
Iran se oslanja na Rusiju
Čak i bez izravne vojne potpore, Rusija je već odigrala važnu ulogu u pomaganju Iranu. Već dugo pruža Teheranu vojnu suradnju.
Primjerice, Iran se posljednjih godina sve više oslanja na Rusiju pri lansiranju satelita u orbitu, što mu pomaže u nadzoru vojnih ciljeva. Prema nedavnim izvješćima, Rusija s Iranom dijeli i satelitske obavještajne podatke u stvarnom vremenu te signalne podatke kako bi pomogla u praćenju kretanja američkih ratnih brodova. U prošlosti je Iran uzvratio SAD-u kibernetičkim napadima, a Rusija bi mu sada mogla pomoći da to ponovno učini.
Rusija je također pomogla Iranu blokirati komunikacije opskrbom tehnologijom za elektroničko ometanje. Izvješća također sugeriraju da Iran vjerojatno koristi ruske sustave elektroničkog ratovanja.
Rusija je prošlog mjeseca gotovo sigurno Iranu isporučila barem dio sustava za ometanje satelitskih komunikacija. Teheran je, prema izvješćima, ranije ove godine koristio ruska oklopna vozila Spartak za suzbijanje prosvjeda. Moskva bi ih mogla ponovno isporučiti, kao i druga vozila.
Moskva i Teheran finalizirali su sporazum prošlog prosinca kojim se Rusiji omogućuje opskrba Irana s 500 prijenosnih lansera "Verba" i 2500 protuzračnih projektila "9M336". Taj bi sporazum, ako se koristi s brodova protiv niskoletećih zrakoplova, mogao ojačati iranske sposobnosti obrane na malim visinama.
Takvo oružje moglo bi biti opasno u rukama iranskih saveznika poput Hamasa, Hezbolaha i hutista u blizini američkih vojnih baza diljem Bliskog istoka.
Rusko-iranska nuklearna suradnja će se nastaviti
Ruska ranija uloga u iranskom nuklearnom programu pokazuje koliko je Teheran posebno ovisan o Moskvi.
Postoje dokazi da je Rusija 2024. pomagala znanstvenicima povezanim s obrambenim sektorom. Financial Times je izvijestio da su oni dvaput tajno putovali u Rusiju kako bi nabavili tehnologije dvostruke namjene koje mogu imati primjenu u nuklearnom oružju. Rusko-iranska nuklearna suradnja vjerojatno će se nastaviti, kao što traje još od sredine 1990-ih, kada je Rusija počela pružati tehničku pomoć Iranu i graditi nuklearne elektrane, uključujući Bušer, prvi iranski komercijalni nuklearni reaktor.
Ruska želja da bude globalni igrač uvelike ovisi o njezinoj ulozi posrednika.
Rusija se već pokušala pozicionirati kao posrednik između Sjedinjenih Država i Irana, igrajući ulogu u smirivanju vojnih napetosti s Izraelom. U veljači 2025., tijekom prve izravne razmjene između Trumpa i Putina nakon ruske potpune invazije na Ukrajinu, dvojica čelnika razgovarala su o iranskom nuklearnom programu, a Putin je pristao posredovati u nuklearnim pregovorima Irana s Trumpovom administracijom.
Rusija je također djelovala kao posrednik iza kulisa između Izraela i Irana, olakšavajući ranije ove godine telefonske razgovore između Putina, izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana.
Naravno, Rusija teško da je neutralan akter. Kremlj se obično ponaša više kao iranski odvjetnik.
Što je više američke pozornosti usmjereno na Perzijski zaljev, to je manje usmjereno na Ukrajinu, koja ostaje Putinov prioritet.
Ako bi se u Iranu pojavila prozapadna vlada, to bi zasigurno dodatno naštetilo interesima Moskve u regiji.
No Putin bi vjerojatno surađivao s bilo kojim režimom koji bi je zamijenio, kao što je Moskva brzo i bez sentimentalnosti učinila u Siriji nakon pada dugogodišnjeg saveznika Bašara al-Asada. Ako bi tvrdolinijaši iz Iranske revolucionarne garde (IRGC) preuzeli vlast u Teheranu, to bi Putinu moglo još više odgovarati.
Rusija ima koristi od kaosa na Bliskom istoku i rado osuđuje ono što smatra američkim unilateralizmom. Time Moskva prikuplja političke bodove u takozvanom Globalnom jugu među državama koje su općenito sklone ruskim narativima.
Putin nastavlja koristiti svoju poziciju na Bliskom istoku kako bi postupno smanjivao rusku međunarodnu izolaciju zbog agresorskog rata protiv Ukrajine. A ako bi značajna pauza u ratu u Ukrajini oslobodila više vremena i resursa za Kremlj, Rusija bi mogla pružiti još veću i bolju pomoć Teheranu.
Američki kreatori politike ne bi smjeli izgubiti iz vida Teheranova partnera - i trebali bi se sjetiti da se Rusija povijesno često oporavlja nakon gubitaka.
