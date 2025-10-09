CNN-ova analiza
Provjera činjenica: Apsurdna Trumpova tvrdnja da je spasio 100.000 života napadima na brodove
Predsjednik Donald Trump koristi izmišljene brojke kako bi opravdao svoje kontroverzne vojne napade na navodne brodove za trgovinu drogom u Karipskom moru, blizu Venezuele, piše CNN.
"Svaki brod ubije oko 25.000 ljudi", rekao je Trump u govoru prošli tjedan. "Svaki od tih brodova odgovoran je za smrt 25.000 Amerikanaca i uništenje obitelji", dodao je u nedjelju. "Vjerojatno smo spasili najmanje 100.000 života - američkih i kanadskih - uništavajući te brodove koji su dolazili", rekao je tijekom sastanka s kanadskim premijerom u Bijeloj kući u utorak.
Ove brojke, prema CNN-u, nemaju nikakvog smisla.
🚨🇻🇪🇺🇸 | BREAKING/AHORA: Footage of alleged drug boat off the coast of Venezuela in a targeted U.S. military strike.— Sociedad (@sociedadmedia) October 3, 2025
Uploaded by Secretary of War, Pete Hegseth. The secretary says the vessel was loaded with a "substantial amount of narcotics" headed to the United States. pic.twitter.com/BnlAoccI4r
Kakvog smisla imaju te brojke?
Naime, ukupan broj smrtnih slučajeva od predoziranja drogom u SAD-u u 2024. godini bio je oko 82.000, prema preliminarnim saveznim podacima.
Čak i da se zbroje prijavljeni smrtni slučajevi od opioida i stimulansa u Kanadi, broj ne bi dosegao 100.000.
Drugim riječima, Trump u biti tvrdi da je njegova odluka o napadu na nekoliko brodova na Karibima u najmanje četiri američka napada od početka rujna spriječila smrtne slučajeve od predoziranja tijekom cijele godine.
„Predsjednikove brojke su apsurdne“, rekao je Carl Latkin, profesor javnog zdravstva na Sveučilištu Johns Hopkins koji je ujedno i profesor na medicinskom fakultetu.
„On tvrdi da je riješio problem smrti od predoziranja s četiri napada na brodove, a to nema nikakve veze sa stvarnošću“, rekao je Latkin. „Smrti od predoziranja i dalje uništavaju živote mnogih američkih obitelji.“
New on @nytimes: “Why Blowing Up Venezuelan Boats Won’t Stop the Flow of Drugs” https://t.co/GNTAZ55DmX— Interactive Journalism (@InteractiveFeed) October 9, 2025
Nema dokaza da su brodovi prevozili drogu
Postoje i drugi problemi s Trumpovim tvrdnjama. Bijela kuća i Pentagon nisu pružili nikakve dokaze da su brodovi uopće prevozili drogu, niti da su prevozili „uglavnom fentanil“, kako je Trump tvrdio prošli tjedan, niti da su ljudi na brodovima planirali unijeti drogu u Sjedinjene Države.
Karibi se ne smatraju značajnom rutom krijumčarenja fentanila, a Venezuela nije poznata kao glavni izvor ilegalnog fentanila koji ulazi u SAD. Taj se fentanil uglavnom proizvodi u Meksiku i krijumčari preko američke granice u vozilima, najčešće uz pomoć američkih građana.
No čak i da su brodovi koje je Trump naredio uništiti sadržavali fentanil ili druge droge, a ljudi na njima pokušavali su ih prokrijumčariti u SAD, nema osnove za tvrdnju da "svaki takav brod ubije 25 000 ljudi".
Potencijalne smrti nisu stvarne smrti
Prošli tjedan Trump je na društvenim mrežama napisao da je jedan od napadnutih brodova bio "natovaren dovoljno droge da ubije 25 DO 50 TISUĆA LJUDI".
Iako je brojka od "50 000" još očitije netočna od "25 000", njegova formulacija "dovoljno da ubije" blaža je od njegovih javnih tvrdnji da svaki venezuelanski brod zapravo ubija desetke tisuća ljudi. To odražava ranije izjave političara i dužnosnika za provođenje zakona da su zapljene droge otkrile "dovoljno fentanila da ubije milijune Amerikanaca".
Ali stručnjaci za javno zdravstvo upozoravaju da su čak i te tvrdnje pretjerane.
Količina potreba za smrtonosno predoziranje
Dužnosnici obično temelje takve izračune na količini fentanila koja bi mogla biti smrtonosna za osobu koja nema toleranciju na drogu. Međutim, "ljudi koji kupuju i koriste fentanil općenito imaju toleranciju", objašnjava Chelsea Schover, epidemiologinja i profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Kalifornija u Los Angelesu.
"Većina ljudi koji koriste ilegalno proizvedeni fentanil to čine svjesno i opetovano", napisala je Schover u e-poruci. Dakle, iako neki Amerikanci umiru od slučajnog gutanja fentanila dok pokušavaju koristiti druge tvari, količina potrebna za smrtonosno predoziranje kod većine korisnika mnogo je veća od tzv. "smrtonosne doze" koju dužnosnici koriste u svojim izračunima.
U svakom slučaju, Trumpove izjave idu daleko dalje od uobičajenih tvrdnji "dovoljno za ubijanje". Njegove tvrdnje da je svaki venezuelanski brod s drogom odgovoran za smrt 25.000 Amerikanaca nemaju temelja u činjenicama, zaključuje CNN.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare