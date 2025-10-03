Screenshot / X

Američka vojska izvela je u petak ujutro još jedan napad na brod koji je plovio Karibima, a koji su dužnosnici smatrali "brodom za trgovinu narkoticima", objavio je ministar obrane Pete Hegseth u objavi na društvenim mrežama. U napadu su ubijene sve četiri osobe koje su bile na brodu, rekao je Hegseth, a izvještava CNN

Četvrti vojni napad na Karibe u mjesec dana

Napad označava najmanje četvrti (koliko je poznato) američki vojni napad na Karibima od početka rujna, a svi su usmjereni na brodove za koje administracija tvrdi da su "povezani" s narkokartelima koje su SAD posljednjih mjeseci označile kao terorističke organizacije.

Hegseth je u petak na X objavio da je po nalogu predsjednika Trumpa, naredio "smrtonosni, kinetički napad na brod za trgovinu narkoticima povezan s označenim terorističkim organizacijama u području odgovornosti USSOUTHCOM-a".

Maduro namjerava proglasiti izvanredno stanje

Napad se dogodio u međunarodnim vodama neposredno uz obalu Venezuele, napisao je Hegseth - potez koji bi mogao dodatno rasplamsati napetosti između SAD-a i venezuelanskog režima.

Venezuelski predsjednik Nicolás Maduro izjavio je u utorak da se priprema proglasiti izvanredno stanje kako bi zaštitio svoju zemlju u slučaju napada američke vojske.

Hegseth nije rekao s kojom je terorističkom organizacijom brod navodno povezan, ali je dodao da su „naše obavještajne službe, bez sumnje, potvrdile da je ovo plovilo trgovalo narkoticima, da su ljudi na brodu bili narko-teroristi i da su djelovali na poznatoj tranzitnoj ruti za trgovinu narkoticima“.

Brod nosio narkotike, kaže Hegseth

Tvrdio je da je brod „prevozio značajne količine narkotika - na putu prema Americi kako bi otrovao naše ljude“.

Administracija je prethodno tvrdila da su i drugi brodovi koje je pogodila također plovili prema SAD-u, što je zahtijevalo hitnu vojnu akciju. Međutim, barem jedan brod koji je prošlog mjeseca pogodila američka vojska okrenuo se prije nego što je pogođen, izvijestio je CNN, što ukazuje da nije predstavljao neposrednu prijetnju SAD-u ili američkim snagama.

Nakon prvog takvog američkog napada 2. rujna, državni tajnik Marco Rubio isprva je rekao da je brod vjerojatno bio usmjeren prema Trinidadu ili negdje drugdje na Karibima.

Jesu li napadi zakoniti?

Pravni stručnjaci i zakonodavci s obje strane stranke doveli su u pitanje zakonitost napada. U pismu Kongresu ovog tjedna, Pentagon je izjavio da je Trump utvrdio da su SAD u "oružanom sukobu" s narkokartelima koje je njegova administracija označila kao terorističke organizacije te da su krijumčari za kartele "nezakoniti borci", izvijestio je CNN.

Opisivanje američkih vojnih napada kao dijela oružanog sukoba sugerira da su napadi dio dugoročnije kampanje, a ne samo jednokratni napadi u samoobrani. U svojoj objavi na X u petak, Hegseth je rekao da će se "ovi napadi nastaviti sve dok napadi na američki narod ne završe!!!"