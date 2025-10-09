Povijesni trenutak koji su zabilježile kamere: Otkriveno što je pisalo na poruci koju je primio Trump

Usred tiskovne konferencije Donald Trump dobio je sudbonosnu poruku.
Za vrijeme konferencije za medije američkom predsjedniku Donaldu Trumpu prvo je uručen papir, a zatim mu je u uho nešto šapnuo državni tajnik Marco Rubio. Trump je zatim novinarima otkrio o čemu se radi.
"Upravo mi je državni tajnik dao poruku da smo vrlo blizu sporazuma na Bliskom istoku i da će me uskoro trebati. Uzet ću još nekoliko pitanja", rekao je novinarima i bacio ih u glasni žamor.
Secretary of State Marco Rubio whispers in the ear of President Donald Trump after handing him a note about a Middle East deal saying “Very close. We need you to approve a Truth Social post soon so you can announce deal first” pic.twitter.com/ISEJ2RsUOq— Evan Vucci (@evanvucci) October 8, 2025
Novinar Sky Newsa uspio je razabrati što je pisalo u poruci.
"Trebamo da uskoro odobrite objavu na Truth Socialu kako biste prvi mogli objaviti dogovor", pisalo je na papiru.
Taj povijesni trenutak neki su već usporedili s onim kad je Georgeu W. Bushu došapnuto da su se avioni zabili u World Trade Centre u New Yorku.
