Povijesni trenutak koji su zabilježile kamere: Otkriveno što je pisalo na poruci koju je primio Trump

09. lis. 2025. 11:49
REUTERS / Evelyn Hockstein

Usred tiskovne konferencije Donald Trump dobio je sudbonosnu poruku.

Za vrijeme konferencije za medije američkom predsjedniku Donaldu Trumpu prvo je uručen papir, a zatim mu je u uho nešto šapnuo državni tajnik Marco Rubio. Trump je zatim novinarima otkrio o čemu se radi.

"Upravo mi je državni tajnik dao poruku da smo vrlo blizu sporazuma na Bliskom istoku i da će me uskoro trebati. Uzet ću još nekoliko pitanja", rekao je novinarima i bacio ih u glasni žamor.

Novinar Sky Newsa uspio je razabrati što je pisalo u poruci.

"Trebamo da uskoro odobrite objavu na Truth Socialu kako biste prvi mogli objaviti dogovor", pisalo je na papiru.

Taj povijesni trenutak neki su već usporedili s onim kad je Georgeu W. Bushu došapnuto da su se avioni zabili u World Trade Centre u New Yorku.

donald trump marco rubio sporazum na bliskom istoku

