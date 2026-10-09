Oglas

Krađa u Wolfsbergu

Austrijanac ukradenim autom krenuo prema Hrvatskoj, zaustavljen na granici. Evo kako je raskrinkan

author
N1info
|
09. lis. 2026. 08:20
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_200526_152223462
Ilustracija: Ivica Galovic/PIXSELL

Austrijska policija povezala je 31-godišnjaka iz Donje Austrije s krađom automobila iz prostora građevinske tvrtke u okrugu Wolfsberg, a ukradeno vozilo pronađeno je dva dana poslije na hrvatskoj granici.

Oglas

Krađa automobila u austrijskom okrugu Wolfsberg dovela je do intervencije hrvatske policije.

Osumnjičeni 31-godišnjak iz okruga Neunkirchen u Donjoj Austriji uspio je napustiti mjesto događaja, no vozilo kojim je pobjegao pronađeno je dva dana kasnije, piše Fenix magazin.

Policija ga je zaustavila prije krađe

Sve je počelo 4. listopada 2026. godine oko 11.40 sati, kada je policijska ophodnja u okrugu Wolfsberg reagirala na telefonsku dojavu o sumnjivom događaju. Policajci su tada provjerili identitet 31-godišnjaka, ali ga u tom trenutku nisu povezivali s krađom automobila.

Istoga dana oko 19.45 sati s prostora jedne građevinske tvrtke u okrugu Wolfsberg ukraden je osobni automobil. Policija je pokrenula istragu i pregledala dostupne videosnimke.

Analiza snimki pomogla je istražiteljima povezati krađu s muškarcem čiji su identitet policajci provjerili ranije toga dana. Tako je prethodna policijska kontrola postala važan dio istrage.

Hrvatska policija zaustavila ukradeni automobil

Nakon prijave krađe za automobilom je raspisana potraga. Istražitelji su do rezultata došli 6. listopada oko 2.45 sati, kada su hrvatski policajci tijekom prelaska državne granice zaustavili traženo vozilo i osigurali ga.

Muškarac se sumnjiči za tešku krađu. Nakon dovršetka istrage protiv njega će biti podnesena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
austrija krađa automobila krađa automobila austrija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ