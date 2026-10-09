Krađa u Wolfsbergu
Austrijanac ukradenim autom krenuo prema Hrvatskoj, zaustavljen na granici. Evo kako je raskrinkan
Austrijska policija povezala je 31-godišnjaka iz Donje Austrije s krađom automobila iz prostora građevinske tvrtke u okrugu Wolfsberg, a ukradeno vozilo pronađeno je dva dana poslije na hrvatskoj granici.
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Krađa automobila u austrijskom okrugu Wolfsberg dovela je do intervencije hrvatske policije.
Osumnjičeni 31-godišnjak iz okruga Neunkirchen u Donjoj Austriji uspio je napustiti mjesto događaja, no vozilo kojim je pobjegao pronađeno je dva dana kasnije, piše Fenix magazin.
Policija ga je zaustavila prije krađe
Sve je počelo 4. listopada 2026. godine oko 11.40 sati, kada je policijska ophodnja u okrugu Wolfsberg reagirala na telefonsku dojavu o sumnjivom događaju. Policajci su tada provjerili identitet 31-godišnjaka, ali ga u tom trenutku nisu povezivali s krađom automobila.
Istoga dana oko 19.45 sati s prostora jedne građevinske tvrtke u okrugu Wolfsberg ukraden je osobni automobil. Policija je pokrenula istragu i pregledala dostupne videosnimke.
Analiza snimki pomogla je istražiteljima povezati krađu s muškarcem čiji su identitet policajci provjerili ranije toga dana. Tako je prethodna policijska kontrola postala važan dio istrage.
Hrvatska policija zaustavila ukradeni automobil
Nakon prijave krađe za automobilom je raspisana potraga. Istražitelji su do rezultata došli 6. listopada oko 2.45 sati, kada su hrvatski policajci tijekom prelaska državne granice zaustavili traženo vozilo i osigurali ga.
Muškarac se sumnjiči za tešku krađu. Nakon dovršetka istrage protiv njega će biti podnesena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
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