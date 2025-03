Avdagić: Ljudi u Srbiji se na Vučićeve udice više ne love

Podijeli :

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić gostovao je u Novom danu kod naše Nataše Božić. Komentirali su prosvjede u Turskoj, Srbiji, politička previranja u BiH, posebno istaknuvši izostanak reakcije Zapada na nedemokratsko gušenje prosvjeda kakva provode lideri poput Vučića i Erdogana.

Erdogan povlači panične poteze

Avdagić ocjenjuje da je stanje u Turskoj vrlo dramatično i da bi, ako se prosvjedi i njihova nasilna gušenja nastave, moglo doći do ozbiljne stabilizacije te države.

“Bit će potrebno mnogo umijeća da se uvjeri sve aktere tamo da je Turska važna cijelom Zapadu i bitan faktor cjelokupne sigurnosne infrastrukture. Bitno je da se očuva demokracija u Turskoj i da pravosudni sustav ne bude korumpiran. Pred nama su vrlo dramatični dani”, predviđa stručnjak.

O Americi

Govorilo se o Trumpu kako će biti lider slobodnog svijeta: “Tamo su sve češće tendencije narušavanja demokratskog poretka”, napominje Avdagić i dodaje. Sad vidimo što je realnost – čitav svijet se naslonio na SAD i svi su računali da će to uvijek tako biti”, no ističe da sad vidimo da svijet nije takav i da SAD više nije predvodnik demokracije.

Trgovačka diplomacija SAD-a

Na pitanje može li doći do eskalacije u BiH, Avdagić nije optimističan i govori: “Svi važu svoje opcije. Kad gledate izjave Dodika može se iščitati da je računao na barem prešutnu potporu onoga što čini i da je iznenađen što je nije dobio. Ovdje se s jedne strane silnice ispregovaralo da se pruži ta podrška”, smatra pa dodaje:

“Na djelu je trgovačka diplomacija SAD-a. Trguje se na onaj ili ovaj način. To je vrlo nestabilan svijet za sve nas; pogotovo za male države, ali i za cijelu Uniju. Mi sad prije svega moramo naći način dijaloga s ovakvim SAD-om da bi Europa mogla za nekoliko godina biti jača i utjecajnija ili, u najmanju ruku, sposobna obraniti se”, smatra on.

Deklaracija uznemirila srbijanski vrh

Hrvatska, Albanija i Kosovo potpisale su prošli tjedan deklaraciju o jačanju obrambene suradnje. Nedugo nakon objave, stigla je reakcija iz Ministarstva vanjskih poslova Srbije, koje je ocijenilo da se radi o “opasnom presedanu.”

“U toj deklaraciji nema ništa, to nije provedbeni dokument, nije savez. Vučić i njemu bliski politički akteri koriste kao i inače prozivanje Hrvatske i Kosova, tu se ništa nije promijenilo. Dokument su dočekali s tom namjerom, no građani se na tu udicu više ne love. Nisu se ulovili ni na onu da se prosvjedi rade po uzoru na hrvatsku prosvjednu kuharicu”, govori stručnjak koji smatra da su to “nebulozne stvari”.

Osvrnuvši se ponovno na deklaraciju, rekao je da “da mi uistinu ulazimo u neku vrstu vojnog saveza, naravno da bi Sabor morao glasati. Takvi dokumenti se ne mogu uvoditi od strane ministarstva. Kako ćemo surađivati, to ćemo vidjeti, no tu suradnju već ionako imamo uspostavljenu”, istaknuo je.

“Da li je to bilo malo provokativno prema Srbiji, da se pošalje neka poruka? Ajmo reći da je – i što sad?” zaključuje Avdagić koji napominje da u dokumentu nema spomena o povećanju naoružanja i da Vučiću ustvari nije ni bitno što u deklaraciji piše, već da proizvede reakciju tamošnje javnosti.

