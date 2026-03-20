Avion zahvatile jake turbulencije, ima ozlijeđenih

Nekoliko ljudi je ozlijeđeno nakon što je let Delta Airlinesa iz Los Angelesa za Sydney u petak ujutro zahvatila turbulencija.
Let Delta 41 „naišao je na kratkotrajnu turbulenciju” prilikom slijetanja u zračnu luku Sydney, rekao je glasnogovornik zrakoplovne kompanije za BBC. Ozlijeđene su četiri stjuardese.
Hitna pomoć Novog Južnog Walesa priopćila je da je pregledala pet pacijenata, a troje ih je prevezeno u bolnicu s lakšim ozljedama, uključujući bolove u leđima i glavobolje. Dob pacijenata kretala se od tridesetih do sedamdesetih godina.
Klimatske promjene povećavaju rizik od jakih turbulencija
Ovo je najnoviji incident u kojem su zrakoplovi pogođeni turbulencijom, a stručnjaci navode da je klimatske promjene glavni čimbenik.
U Airbusu A350 nalazilo se 245 putnika i 15 članova posade, rekao je glasnogovornik Delte, dodajući da je zrakoplov sletio „sigurno i normalno” u zračnu luku Sydney u 06:48 po lokalnom vremenu u petak (19:48 GMT u četvrtak).
Hitna pomoć Novog Južnog Walesa navela je da je zaprimila poziv samo tri minute prije slijetanja zrakoplova, a vozila hitnih službi čekala su na pisti.
Sve češći incidenti u zračnom prometu diljem svijeta
Prošle godine ozlijeđeno je 25 ljudi kada je let Delta Airlinesa, koji je putovao iz Salt Lake Cityja za Amsterdam, naišao na „značajnu” turbulenciju samo dva sata nakon početka dugog leta te je morao prisilno sletjeti.
Godine 2024. putnici i posada na letu Singapore Airlinesa doživjeli su zastrašujućih pet sekundi jake turbulencije. Jedan putnik je preminuo, a deseci su ozlijeđeni, jer su oni bez vezanih sigurnosnih pojaseva izletjeli iz sjedala i potom pali natrag.
Turbulencija nije neuobičajena tijekom letova, i iako se čini da slučajevi jake ili vrlo jake turbulencije rastu, oni su i dalje vrlo rijetki.
Procjene pokazuju da se svake godine dogodi oko 5.000 incidenata jake ili još jače turbulencije, od ukupno više od 35 milijuna letova koji danas polijeću diljem svijeta.
Što je jaka turbulencija
Jaka turbulencija definira se kao situacija u kojoj vertikalni pokreti zrakoplova kroz nestabilan zrak stvaraju opterećenje veće od 1,5 g-sile na vaše tijelo — dovoljno da vas podigne iz sjedala ako niste vezani sigurnosnim pojasom.
Kako klimatske promjene mijenjaju atmosferske uvjete, stručnjaci upozoravaju da bi zračni promet mogao postati nemirniji: promjene temperature i pomicanje obrazaca vjetra u gornjim slojevima atmosfere očekuje se da će povećati učestalost i intenzitet jake turbulencije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare