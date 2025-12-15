Izraelski premijer tvrdi da je australska vlada „dopustila širenje bolesti“ antisemitizma te da su „rezultat stravični napadi na Židove koje smo danas vidjeli“.
Čelnici diljem svijeta izrazili su užas zbog nedjeljnog terorističkog napada na plaži Bondi, u kojem je poginulo najmanje 16 ljudi, a neki su pritom uputili i oštre kritike australskoj vladi zbog navodnih propusta u borbi protiv antisemitizma tijekom protekle dvije godine, piše Guardian.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je u kolovozu pisao svom australskom kolegi Anthonyju Albaneseu, upozoravajući da odluka vlade o priznanju palestinske države „dolijeva ulje na antisemitističku vatru … ohrabruje one koji prijete australskim Židovima i potiče mržnju prema Židovima koja sada vreba vašim ulicama“. Ustvrdio je da je Albanese „slabost zamijenio slabošću, a popuštanje još većim popuštanjem“.
„Vaša vlada nije učinila ništa da zaustavi širenje antisemitizma u Australiji. Niste učinili ništa da suzbijete stanice raka koje su rasle unutar vaše zemlje. Niste poduzeli nikakve mjere. Dopustili ste da se bolest širi i rezultat su stravični napadi na Židove koje smo danas vidjeli.“
Albanese je odbio izravno odgovoriti na Netanyahujeve komentare kada su ga o tome pitali na konferenciji za medije u ponedjeljak ujutro
„Ovo je trenutak za nacionalno jedinstvo“, rekao je Albanese. „Ovo je trenutak da se Australci okupe. Upravo to ćemo i učiniti.“
Netanyahu je pohvalio postupke prolaznika koji je jednom od napadača oteo pištolj, rekavši da pozdravlja „hrabrog muslimanskog čovjeka“ koji je spriječio smrt „nevinih Židova“ (vjerska pripadnost tog muškarca do ponedjeljka ujutro nije bila potvrđena).
„Ali sada smo zabrinuti za svoj narod, za našu sigurnost, i ne šutimo“, rekao je Netanyahu. „Borimo se protiv onih koji nas pokušavaju uništiti.“
Izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao je u video poruci objavljenoj na internetu da su „gnjusni teroristi namjerno ciljali nevine židovske obitelji koje su slavile prvu noć Hanuke“.
„Narod Izraela stoji uz sve vas u ovom vrlo mračnom i teškom trenutku … židovski narod je snažan, otporan i ujedinjen, a naša poruka je jasna: svjetla Hanuke moraju gorjeti i gorjet će diljem svijeta, posebno na plaži Bondi, u Sydneyju i diljem Australije.“
