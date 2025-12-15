„Vaša vlada nije učinila ništa da zaustavi širenje antisemitizma u Australiji. Niste učinili ništa da suzbijete stanice raka koje su rasle unutar vaše zemlje. Niste poduzeli nikakve mjere. Dopustili ste da se bolest širi i rezultat su stravični napadi na Židove koje smo danas vidjeli.“