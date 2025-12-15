Oglas

Australske vlasti raspravljat će o zakonu o oružju

author
N1 Info
|
15. pro. 2025. 08:39
Australian Prime Minister Anthony Albanese reacts as he speaks to the media during a press conference following a shooting at Bondi Beach, at Parliament House in Canberra, Australia, December 14, 2025.
AAP/Lukas Coch/via REUTERS

Premijer Anthony Albanese sazvao Nacionalni kabinet zbog zakona o oružju nakon napada na plaži Bondi.

Premijer Anthony Albanese sastao se s glavnim australskim međuvladinim forumom kako bi raspravili postroživanje zakona o oružju, što je obećao u satima nakon pucnjave, piše Al Jazeera.

Nacionalnom kabinetu – koji čine premijer, premijeri saveznih država i čelnici teritorija – pridružio se i povjerenik policije Novog Južnog Walesa, koji je nadležan za područje plaže Bondi.

„Ondje su se dogodile doista stravične scene i ljudi su duboko pogođeni“, rekao je Albanese u uvodnom obraćanju forumu. „Ono što traže jest sigurnost i povjerenje za budućnost.“

Iako je kabinet prošle godine uveo Nacionalni registar vatrenog oružja Australije, „mislim da moramo ubrzati rad na tom području“, rekao je premijer.

Teme
Anthony Albanese Australija pucnjava sigurnost zakon o oružju

