Australske vlasti raspravljat će o zakonu o oružju

Premijer Anthony Albanese sazvao Nacionalni kabinet zbog zakona o oružju nakon napada na plaži Bondi.
Oglas
Premijer Anthony Albanese sastao se s glavnim australskim međuvladinim forumom kako bi raspravili postroživanje zakona o oružju, što je obećao u satima nakon pucnjave, piše Al Jazeera.
Nacionalnom kabinetu – koji čine premijer, premijeri saveznih država i čelnici teritorija – pridružio se i povjerenik policije Novog Južnog Walesa, koji je nadležan za područje plaže Bondi.
„Ondje su se dogodile doista stravične scene i ljudi su duboko pogođeni“, rekao je Albanese u uvodnom obraćanju forumu. „Ono što traže jest sigurnost i povjerenje za budućnost.“
Iako je kabinet prošle godine uveo Nacionalni registar vatrenog oružja Australije, „mislim da moramo ubrzati rad na tom području“, rekao je premijer.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas