VIDEO / Tko je heroj koji je zasutavio napadača u Australiji?

"Heroj" – prolaznik koji je snimljen kako se hrva s jednim od napadača na plaži Bondi i otima mu pištolj – imenovan je kao 43-godišnji Ahmed al Ahmed.
Oglas
Snimka koju je potvrdio BBC prikazuje Ahmeda kako juri prema naoružanom napadaču, otima mu oružje te ga potom okreće prema njemu, prisiljavajući ga na povlačenje.
Ahmed, vlasnik voćarne i otac dvoje djece, i dalje se nalazi u bolnici, gdje je podvrgnut operaciji zbog prostrijelnih rana na ruci i šaci, rekla je njegova obitelj za 7News Australia.
U pucnjavi koja se dogodila u nedjelju navečer poginulo je 15 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Napad se zbio tijekom događaja na kojem je više od 1.000 ljudi sudjelovalo u proslavi Hanuke. Policija je incident proglasila terorističkim napadom usmjerenim protiv židovske zajednice.
Ahmedov rođak Mustafa izjavio je za 7News Australia kasno u nedjelju:
"On je heroj, sto posto heroj. Ima dvije prostrijelne rane – jednu u ruci i jednu u šaci."
"Nadam se da će biti dobro. Vidio sam ga sinoć. Bio je u redu, ali čekamo što će liječnik reći."
U napadu sudjelovali otac i sin
Policija navodi da su u napadu sudjelovala dva napadača – otac i sin, u dobi od 50 i 24 godine.
Potvrdili su da je 50-godišnjak preminuo na mjestu događaja, dok se 24-godišnjak nalazi u bolnici u kritičnom stanju.
Snimke Ahmedove intervencije masovno su se proširile internetom.
❗️Shocking footage. A passerby disarmed the shooter "with bare hands" at Bondi Beach in Sydney. pic.twitter.com/UHtHFGjX7Q— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 14, 2025
Na njima se vidi jedan od napadača kako stoji iza palme u blizini malog pješačkog mosta, nišani i puca prema meti izvan kadra.
Ahmed, koji se skrivao iza parkiranog automobila, u jednom trenutku iskače i obara napadača.
Uspijeva mu oteti pištolj, gurnuti ga na tlo i uperiti oružje prema njemu, nakon čega se napadač počinje povlačiti prema mostu.
Ahmed potom spušta oružje i podiže jednu ruku u zrak, očito kako bi policiji dao do znanja da nije jedan od napadača, javlja BBC.
Isti napadač kasnije se ponovno pojavljuje na mostu, uzima drugo oružje i ponovno puca.
Drugi napadač također nastavlja pucati s mosta. Nije jasno na koga ili što su pucali.
Na konferenciji za novinare kasno u nedjelju, premijer savezne države Novi Južni Wales, Chris Minns, odao je priznanje hrabrosti gospodina Ahmeda, koji u tom trenutku još nije bio imenovan.
"Ta je osoba istinski heroj i nemam nikakve sumnje da su mnogi ljudi večeras živi upravo zahvaljujući njegovoj hrabrosti."
Australski premijer Anthony Albanese izjavio je:
"Danas smo vidjeli Australce koji su trčali prema opasnosti kako bi pomogli drugima. Ti su Australci heroji, a njihova hrabrost spasila je živote."
Govoreći na božićnom prijemu u Bijeloj kući, američki predsjednik Donald Trump također je pohvalio Ahmeda, rekavši da prema njemu osjeća “veliko poštovanje”.
“Riječ je o iznimno, iznimno hrabroj osobi koja je frontalno napala jednog od napadača i spasila mnogo života”, rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas