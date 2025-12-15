"Potpuna panika i kaos": Mjesto slavlja na plaži Bondi sada je spomenik opsade

Muadhi Slaven, svjedok napada, još uvijek pokušava procesuirati ono što je vidio. „Kad su pucnji počeli, nisam znao što se događa. Bili su to jako glasni udarci, a prijatelj mi se okrenuo i rekao: ‘ne gledaj’, i nakon toga smo samo bježali spašavajući živu glavu“, rekao je.
Na plaži Bondi, mjestu na kojem se slavilo, sada se nalazi spomenik opsade u kojoj su australski Židovi bili meta napada.
Muadhi Slaven i dalje je vidno potresen. Govori tiho i promišljeno dok se prisjeća zastrašujućih scena koje su se odvijale usred proslave Hanuke na kojoj je bio s prijateljima, piše Sky.
„Kad su pucnji počeli, nisam znao što se događa. Bili su to jako glasni udarci i moj prijatelj mi je rekao: ‘ne gledaj’, a nakon toga smo samo bježali spašavajući živu glavu. Bila je to potpuna panika i kaos. Majke su grabile djecu, očevi trčali. Stariji ljudi su se spoticali jedni o druge. Samo panika.“
Među ubijenima bio je i Slavenov prijatelj, Eli Schlanger, rabin rođen u Londonu i otac petero djece.
„Bio je sjajna osoba, otac, suprug, introvert, odličan u razgovoru jedan na jedan i uvijek bi se nasmiješio kad god bih ga vidio“, rekao mi je Slaven. Boji se da su i neki drugi njegovi prijatelji također ubijeni.
Na plakatu blizu mjesta gdje je poginuo nalazi se slika rabina Schlangera s njegovim vlastitim riječima uz nju:
„U borbi protiv antisemitizma, put naprijed je biti više Židov i izgledati više kao Židov.“
To je stav koji dijeli i njegov prijatelj Slaven. „Nastavit ću hodati okolo kao vidljivo Židov i to me neće zaustaviti“, kaže tiho, ali prkosno.
Samo nekoliko minuta prije nego što je morao bježati spašavajući život, opisivao je prizor pun radosti.
„Bili su štandovi s hot-dogovima, penjanje po stijenama, šećerna vuna, mala djeca su trčala okolo. Ljudi s obiteljima, druženje, razgovori s prijateljima, svi su se dobro zabavljali.“ No, te noći nije mogao spavati – noćne more o užasu koji je uslijedio neprestano su mu se vraćale.
Na plaži Bondi sada vlada tišina, a gotovo trenutačno uslijedio je i snažan iskaz solidarnosti – ljudi svih društvenih slojeva dolaze odati počast, izraelska zastava vijori uz australsku. Bilo je pjesme, molitve i šutnje.
Masovne pucnjave rijetke su u Australiji zbog strogih zakona o oružju. Ipak, australski premijer Anthony Albanese već se obvezao na razgovore o dodatnim ograničenjima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
