VIDEO / Bijela kuća objavila snimku Trumpa i ljudi koji mole za njega

Bijela kuća objavila je u četvrtak video iz Ovalnog ureda na kojem su evangelistički vjerski vođe okupljeni oko američkog predsjednika Donalda Trumpa i mole se za njega i uspjeh SAD-a u ratu protiv Irana.
Oko Trumpa, koji sjedi za svojim stolom, okupljeno je 20 ljudi, a Tom Mullins iz Palm Beach Gardensa na Floridi predvodio je molitvu.
"Molim se za Tvoju milost i Tvoju zaštitu nad njim. Molim se za Tvoju milost i Tvoju zaštitu nad našim vojnicima i svim našim muškarcima i ženama koji služe u našim oružanim snagama. I Oče, samo se molimo da nastaviš davati našem predsjedniku snagu koja mu je potrebna da vodi našu naciju dok se vraćamo jednoj naciji pod Bogom", rekao je Mullins.
Praying for President Trump in the name of Jesus this afternoon in the Oval Office. “For such a time as this.” Please pray for POTUS47. May God bless America! 🙏 🇺🇸 pic.twitter.com/Z9cletAWOI— David Brody (@DBrodyReports) March 5, 2026
Kako piše The Baptist News, Ralph Reed iz Koalicije za vjeru i slobodu prikazao je molitveni sastanak kao i traženje Božje podrške američkim trupama u njihovim napadima na Iran: "Zahvalan sam predsjedniku Trumpu na njegovoj hrabroj odluci da napadne teroristički režim u Iranu. Počašćen sam moliti se za njega i naše oružane snage u Bijeloj kući. Neka Bog podari pobjedu i slobodu iranskom narodu."
U moru komentara mnogi hvale Donalda Trumpa i njegovo vodstvo, ali ima i onih koji ga kritiziraju. Nazivaju ga pedofilom zbog veze s Jeffreyjem Epsteinom te kritiziraju njegov najnoviji rat, prenosi Dnevnik.hr.
"Ne mislim da bi Bog odobrio pokretanje rata", jedan je od komentara.
Ostali su poručili: "Gubitak vremena. Ima rezervirano mjesto u PAKLU", "Smrdi kao kult", "OK, OK, svi su dobili poruku. Razumijemo da izgleda kao posljednja večera. Kakvo prokleto kazalište. Ova slika je bizarna i jeziva. Nimalo prirodna", "Bog mrzi kad ubijaš nevine."
