Bijela kuća kreće u kvantnu utrku: Trump potpisao nove izvršne naloge

Nalog također nalaže Pentagonu da rasporedi kvantne senzore do 2028. Takvi senzori mogu pomoći zrakoplovima u navigaciji u ratnim zonama gdje su globalni sustavi pozicioniranja ometeni, a ugrađeni u satelite mogli bi se koristiti i za otkrivanje podzemnih aktivnosti poput gradnje tunela ili raketnih silosa iz svemira.