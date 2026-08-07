novi sustav
Za koji prekršaj možete dobiti kaznene bodove u Njemačkoj i kada vam prijeti oduzimanje vozačke?
Trenutni sustav kaznenih bodova u Njemačkoj propisuje da prometni prekršitelji dobivaju kaznene bodove u svojoj vozačkoj evidenciji samo za prekršaje koji predstavljaju sigurnosnu opasnost.
Prije su se bodovi dodjeljivali i za prekršaje koji nisu utjecali na sigurnost na cestama. Ta praksa više ne postoji.
Umjesto toga, sustav kaznenih bodova raspoređuje se na sljedeći način:
Za teške prekršaje, katalog kazni iz 2026. dodjeljuje 1 kazneni bod – na primjer, korištenje mobilnog telefona tijekom vožnje ili počinjenje jednostavnog prekršaja prednosti prolaza, piše Fenix.
Za vrlo teške prekršaje, katalog kazni iz 2026. dodjeljuje 2 kaznena boda i standardnu zabranu vožnje. Prolazak kroz crveno svjetlo i ugrožavanje drugih spada u ovu kategoriju.
Za teška kaznena djela, katalog kazni iz 2026. dodjeljuje 3 kaznena boda. Ovi propisi primjenjuju se na vožnju pod utjecajem alkohola ili droga, tešku prisilu, nepružanje pomoći i napuštanje mjesta nesreće.
Razine bodova
Uprava za motorni promet (KBA) redovito vas obavještava o unosima na vaš bodovni račun. Na taj ćete način pravovremeno biti upozoreni na neprimjereno ponašanje u vožnji i imat ćete priliku ispraviti ili smanjiti bodove pohađanjem posebnih seminara.
Sljedeći pregled pokazuje koje se mjere i posljedice primjenjuju na kojoj razini bodova:
1 do 3 kaznena boda rezultiraju upozorenjem bez daljnjih radnji.
4 do 5 kaznenih bodova rezultiraju upozorenjem s informacijama o sustavu usavršavanja vozača, u kojem potencijalno možete smanjiti svoje bodove za jedan svakih pet godina.
Šest do sedam kaznenih bodova rezultira formalnim upozorenjem i obavijesti o seminaru usavršavanja vozača. 8 kaznenih bodova dovodi do oduzimanja vozačke dozvole. Istek bodova: Bodovi u vašoj vozačkoj evidenciji u Flensburgu automatski istječu s vremenom, a rokovi isteka ovise o težini temeljnog prekršaja, pišu njemački mediji.
Teški prometni prekršaji s 1 bodom istječu nakon 2,5 godine. Posebno teški prometni prekršaji s 2 boda istječu nakon 5 godina. Prometni prekršaji s 3 boda istječu nakon 10 godina.
Istek bodova neovisan je o novim unosima. Bodovi se brišu čak i ako se dodaju novi prekršaji. To ima značajnu prednost za prometne prekršitelje jer unaprijed znaju točno kada će se bodovi za zabilježeni prekršaj ukloniti, navode njemački mediji.
Novi katalog kazni za 2026.: Primjeri prekršaja
Ako ste u Flensburgu sakupili 8 ili više bodova u svojoj vozačkoj evidenciji, vaša vozačka dozvola bit će oduzeta. Međutim, statistike pokazuju da vrlo malo vozača navedenih u registru prometnih prekršitelja ima više od samo nekoliko bodova u svojoj evidenciji.
Ovi se bodovi mogu akumulirati, na primjer, sljedećim prometnim prekršajima:
Izvadak iz kataloga bodova Flensburga
Sljedeći prekršaji Propisa o cestovnom prometu (StVO) kažnjavaju se s 1 bodom u Registru vozačke sposobnosti (FAER):
Korištenje mobitela tijekom vožnje: 100 €
Kršenje zahtjeva za zimske gume: 60 €
Nezakonito ponašanje u blizini školskih autobusa: 70 €
Neprimjereno ponašanje u blizini školskih autobusa koje uzrokuje opasnost: 60 €
Djeca koja nisu (adekvatno) osigurana: 60 €
Djeca koja nisu (adekvatno) osigurana i uzrokuju opasnost: 70 €
Nepoštivanje signala ili upute policajca: 70 €
Jednostavan prekršaj prednosti prolaza: 70 €
Ugrožavanje pješaka u pješačkoj zoni: 60 €
Vožnja bez registracije: 70 €
Kršenje zahtjeva za osiguranje tereta: 60 €
Prekoračenje roka za tehnički pregled vozila (TÜV) za više od 8 mjeseci: 60 €
Vožnja bez vozačke dozvole kao 17-godišnjak: 70 €
Sljedeći prekršaji ne rezultiraju kaznenim bodovima, već samo novčanim kaznama:
Ulazak u ekološku zonu bez naljepnice o emisijama: 100 €
Nedostajuća registarska pločica: 60 €
Prekrivena registracijska oznaka: 65 €
Kršenje zahtjeva za evidenciju vozila: 100 €
Nepoštivanje zabrane vožnje nedjeljom i blagdanom za kamione: 380 €
Obaveza nošenja reflektirajućeg prsluka za vozače od srpnja 2014.
Osim nedavne reforme bodova, vozači bi trebali biti svjesni još jednog novog propisa: reflektirajući prsluci obvezni su od 1. srpnja 2014.
To znači da svaki automobil mora imati barem jedan reflektirajući prsluk koji zadovoljava europski ISO standard 20471 i koji je odgovarajuće označen. Zahtjev za nošenje reflektirajućeg prsluka primjenjuje se na sve automobile, kamione i autobuse; međutim, motociklisti su izuzeti od ovog propisa.
Što se tiče obveze nošenja prsluka visoke vidljivosti u vozilima, Njemačka je među onima koji su to zakasnili u Europi, gdje je taj propis u mnogim zemljama na snazi već dugo vremena, podsjećaju njemački mediji.
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