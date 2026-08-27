SLUŽBENI STAV
Bijela kuća: Nema pregovora s Iranom, ali sve opcije na stolu
Sjedinjene Države i Iran trenutačno ne pregovaraju o okončanju rata dok je Washington fokusiran na ekonomski pritisak na Teheran, ali sve opcije ostaju "na stolu", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt u intervjuu Fox Newsu.
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"Glavni cilj predsjednika Trumpa bio je i uvijek će biti - zajamčiti da Iran nikada ne uspije dobiti nuklearno oružje. Točka. Imali smo Operaciju 'Epski bijes' da bismo uništili njihovu vojsku. Sada imamo Operaciju 'Ekonomski izopćenik' da bismo uništili njihovo gospodarstvo", rekla je Leavitt za program "Fox & Friends".
"Trenutačno se ne vode nikakvi pregovori i to će se nastaviti sve dok predsjednik ne osjeti da možda moraju doći za pregovarački stol na smislen način. To još nismo vidjeli. On, naravno i dalje zadržava sve opcije na stolu, a i dalje je na snazi pomorska blokada", kazala je.
Američki ministar financija Scott Bessent je upozorio države da prekinu svesvoje financijske veze s Iranom ili se suoče sa sekundarnim sankcijama u sklopu, kako je rečeno "ekonomskog dana D", no ministarstvo financija nije uistinu nametnulo kazne.
Katarski premijer u četvrtak je posjetio Teheran u nastojanju da ponovno pokrene diplomatske poteze nakon što su se SAD i Iran međusobno optužili zbog obećanja Washingtona da će pojačati ekonomski pritisak, potez koji je jedan iranski dužnosnik nazvao "potpunim ekonomskim ratom".
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