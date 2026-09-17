ZAPALIO SE STIROPOR
Požar u KBC-u Sestre milosrdnice, ljudi morali izaći iz zgrade
N1 Info
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17. ruj. 2026. 13:09
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Požar je izbio u kompleksu KBC-a Sestre milosrdnice u Vinogradskoj ulici u Zagrebu, zbog čega su ljudi morali izaći iz zgrade.
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Prema prvim informacijama, zapalio se stiropor, a osobe koje su se u tom trenutku nalazile u objektu morale su ga napustiti.
"Morali smo odmah van iz zgrade", ispričala je osoba koja se u trenutku izbijanja požara nalazila u bolnici, javlja Večernji list.
Zasad nije poznato što je izazvalo požar, kao ni ima li ozlijeđenih. Više informacija očekuje se naknadno.
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