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ZAPALIO SE STIROPOR

Požar u KBC-u Sestre milosrdnice, ljudi morali izaći iz zgrade

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N1 Info
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17. ruj. 2026. 13:09
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N1

Požar je izbio u kompleksu KBC-a Sestre milosrdnice u Vinogradskoj ulici u Zagrebu, zbog čega su ljudi morali izaći iz zgrade.

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Prema prvim informacijama, zapalio se stiropor, a osobe koje su se u tom trenutku nalazile u objektu morale su ga napustiti.

"Morali smo odmah van iz zgrade", ispričala je osoba koja se u trenutku izbijanja požara nalazila u bolnici, javlja Večernji list.

Zasad nije poznato što je izazvalo požar, kao ni ima li ozlijeđenih. Više informacija očekuje se naknadno.

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kbc sestre milosrdnice požar

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