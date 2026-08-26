Hormuz će ostati zatvoren dok "SAD ne prekine rat, ukine blokadu i riješi situaciju u Jemenu"

"Zatvorili smo Hormuški tjesnac prije nego što su Sjedinjene Države nametnule ekonomsku blokadu jer Sjedinjene Države nisu ispunile svoje obveze prema memorandumu o razumijevanju", rekao je Garibabadi, prenosi državna novinska agencija IRNA. Dodao je kako vojnim brodovima bilo koje zemlje svijeta neće biti dopušten prolaz kroz tjesnac, a iranske će vlasti pratiti komercijalne brodove koji ga pokušaju preploviti.