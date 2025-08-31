Oglas

Bijela kuća radi na preimenovanju ministarstva obrane

Hina
31. kol. 2025. 07:16
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump gestures after signing the sweeping spending and tax legislation, known as the "One Big Beautiful Bill Act," at the White House in Washington, D.C., U.S., July 4, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
REUTERS/Leah Millis

Trumpova administracija nastavlja raditi na preimenovanju Ministarstva obrane u Ministarstvo rata, izvijestio je u subotu Wall Street Journal, pozivajući se na dužnosnika Bijele kuće, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump u ponedjeljak spomenuo tu mogućnost.

Vraćanje imena Ministarstvo rata za najveći vladino ministarstvo vjerojatno bi trebalo proći Kongres, ali Bijela kuća istražuje alternativne metode za provedbu promjene, navodi se u izvješću.

Republikanski zastupnik Greg Steube iz Floride podnio je amandman na godišnji zakon o obrambenoj politici kojim bi se promijenio naziv ministarstva, što ukazuje na određenu republikansku podršku u Kongresu za promjenu.

Bijela kuća nije iznijela pojedinosti, no podsjetila je na Trumpove komentare ovog tjedna u kojima je istaknuo ofenzivne sposobnosti američke vojske.

„Kao što je predsjednik Trump rekao, naša vojska trebala bi biti usmjerena na napad, ne samo na obranu, zbog čega je u Pentagonu dao prioritet borcima umjesto DEI (politikama) i 'woke' ideologiji“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly, koristeći akronim DEI za programe usmjerene na povećanje raznolikosti, jednakosti i uključivosti.

Trump je u ponedjeljak, razgovarajući s novinarima u Ovalnom uredu, iznio ideju o preimenovanju ministarstva obrane u "ministarstvo rata", rekavši da mu to "jednostavno zvuči bolje".

"Zvučalo je jače"

"Prije se zvalo ministarstvo rata i zvučalo je jače", rekao je Trump. "Želimo obranu, ali želimo i napad... Kao ministarstvo rata osvojili smo sve, osvojili smo sve i mislim da ćemo se morati vratiti na to."

Ministarstvo rata postalo je ministarstvo obrane postupnim procesom, počevši od Zakona o nacionalnoj sigurnosti iz 1947., kojim su vojska, mornarica i zrakoplovstvo ujedinjeni pod jednom organizacijom.

Amandman na zakon donesen 1949. službeno je uveo naziv "Ministarstvo obrane", uspostavljajući strukturu koja je danas na snazi.

Trump i njegov ministar obrane Pete Hegseth rade na promicanju agresivnije slike vojske, a istovremeno uvode niz drugih promjena, uključujući uklanjanje visokih vojnih čelnika čiji su stavovi smatrani suprotnima Trumpovim.

Trumpova administracija također je nastojala zabraniti transrodnim osobama pridruživanje američkoj vojsci i ukloniti sve takve osobe koje su trenutno u vojsci.

Donald Trump Ministarstvo obrane Ministarstvo rata SAD

