kao "globalni parija"
Bijela kuća uputila oštro upozorenje Netanyahuu: "Nećemo dopustiti da uništite Trumpov ugled"
Ova poruka iz Washingtona stiže u trenutku sve većih napetosti između Trumpove administracije i Netanyahuove vlade oko daljnjih koraka u mirovnom sporazumu za Gazu te šire izraelske regionalne politike.
Upozorenje zbog ubojstva visokog zapovjednika Hamasa
Bijela kuća uputila je oštro privatno upozorenje izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu, ističući da je ubojstvo visokog vojnog zapovjednika Hamasa proteklog vikenda izravno kršenje sporazuma o prekidu vatre dogovorenog uz posredovanje predsjednika Donalda Trumpa, tvrde za Axios dva američka dužnosnika.
Prema riječima dvojice američkih dužnosnika, državni tajnik Marco Rubio, izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff te Trumpov savjetnik i zet Jared Kushner sve su frustriraniji Netanyahuovim potezima. Očekuje se da će se izraelski premijer sastati s Trumpom u Mar-a-Lagu 29. prosinca.
"Nećemo dopustiti da uništite ugled predsjednika Trumpa"
Povod za oštru reakciju bio je subotnji izraelski napad u kojem je ubijen Raed Saad, zamjenik zapovjednika Hamasovog vojnog krila i jedan od navodnih planera napada 7. listopada. U tom zračnom udaru u gradu Gazi ubijene su ukupno četiri osobe. Američki dužnosnici ističu kako izraelska vlada nije unaprijed obavijestila niti se konzultirala sa SAD-om prije izvođenja napada.
"Poruka Bijele kuće Netanyahuu bila je: 'Ako želite uništiti svoj ugled i pokazati da se ne pridržavate sporazuma, samo izvolite, ali nećemo vam dopustiti da uništite ugled predsjednika Trumpa nakon što je posredovao u dogovoru u Gazi'", rekao je visoki američki dužnosnik.
S druge strane, jedan izraelski dužnosnik potvrdio je nezadovoljstvo Bijele kuće, ali tvrdi da je poruka bila ublažena te da je rečeno kako "određene arapske zemlje" napad smatraju kršenjem primirja. Američki izvori, međutim, inzistiraju na tome da je poruka bila nedvosmislena - Izrael je prekršio primirje.
DON'T STOP TALKING ABOUT GAZA!pic.twitter.com/gxUhDS8Fog— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) December 15, 2025
Opravdanje Izraela
Izraelska vlada poručila je Trumpovoj administraciji da je Hamas prvi prekršio sporazum napadima na vojnike i kontinuiranim krijumčarenjem oružja.
"Ubojstvo Raeda Saada, glavnog terorista koji je danonoćno radio na kršenju sporazuma i obnavljanju borbi, izvršeno je kao odgovor na ta kršenja i imalo je za cilj osigurati nastavak primirja", izjavio je izraelski dužnosnik.
Bijela kuća i izraelsko veleposlanstvo u Washingtonu odbili su službeno komentirati situaciju.
Problemi na više frontova
Incident u Gazi samo je posljednji u nizu nesuglasica. Trumpova administracija smatra da Netanyahuovi prekogranični napadi u Siriji potkopavaju američke napore za stabilizaciju te zemlje pod vladom al-Sharaa i otežavaju postizanje novog sigurnosnog sporazuma između Sirije i Izraela.
Zbog toga američki izaslanik Tom Barrack u ponedjeljak stiže u Izrael na razgovore s Netanyahuom.
Istovremeno, Bijela kuća je sve zabrinutija zbog nasilja doseljenika nad Palestincima na Zapadnoj obali, što smatra izraelskim provokacijama koje štete naporima za proširenje Abrahamovih sporazuma, posebice sa Saudijskom Arabijom.
"SAD ne traži od Netanyahua da kompromitira sigurnost Izraela. Tražimo od njega da ne poduzima korake koji se u arapskom svijetu percipiraju kao provokacije", rekao je američki dužnosnik.
Israel’s genocide in Gaza has killed at least 70,373 Palestinians, with near-daily attacks continuing during a so-called ‘ceasefire,’ amid widespread destruction and worsening weather conditions. pic.twitter.com/HWm7DA1rZZ— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 14, 2025
Netanyahu kao "globalni parija"
U Washingtonu smatraju da je Netanyahu kratkovidan i po pitanju Gaze, posebno jer oklijeva s prelaskom na drugu fazu mirovnog sporazuma, koja zahtijeva daljnje povlačenje izraelskih trupa. Sam predsjednik Trump je u nedavnom telefonskom razgovoru poručio Netanyahuu da mora biti "bolji partner".
"Steve i Jared su bijesni zbog izraelske nefleksibilnosti oko nekoliko pitanja vezanih uz Gazu", dodao je američki dužnosnik, misleći na Witkoffa i Kushnera.
Širi cilj Bijele kuće je okončati rat u Gazi i fokusirati se na popravljanje odnosa između Izraela i arapskog svijeta. Međutim, američki dužnosnici navode da regionalni čelnici duboko ne vjeruju Netanyahuu.
Kao primjer navode neuspjeli američki pokušaj organizacije sastanka s egipatskim predsjednikom Abdulom Fattahom al-Sisijem, koji s Netanyahuom nije razgovarao od početka rata.
"Netanyahu se u posljednje dvije godine pretvorio u globalnog pariju. Trebao bi se zapitati zašto Sisi odbija sastati se s njim i zašto pet godina nakon Abrahamovih sporazuma još uvijek nije pozvan u posjet UAE-u", zaključio je američki dužnosnik.
"Trumpova administracija ulaže mnogo truda da to popravi. Ali ako Netanyahu ne želi poduzeti potrebne korake za deeskalaciju, nećemo gubiti vrijeme pokušavajući proširiti Abrahamove sporazume", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare