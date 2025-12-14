Oglas

Ubijen Raed Saed

Hamasov glavni pregovarač: Ubojstvo zapovjednika ugrožava prekid vatre

author
Hina
|
14. pro. 2025. 13:21
FILE PHOTO: Palestinian women walk among piles of rubble and damaged buildings, in Gaza City, November 24, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas/File Photo
REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Hamasov glavni pregovarač Halil Al-Haja rekao je u nedjelju da izraelsko ciljano ubojstvo jednog od njihovih visokih zapovjednika počinjeno dan prije dovodi u pitanje "održivost prekida vatre" u Pojasu Gaze.

U televizijskom obraćanju, Haja, koji živi u egzilu, potvrdio je da je u subotu ubijen visoki zapovjednik Hamasa Raed Saed.

On je najviši dužnosnik Hamasa ubijen od stupanja na snagu prekida vatre u listopadu. 

"Kontinuirana izraelska kršenja sporazuma o prekidu vatre.. i najnovija ubojstva koja su ciljala Saeda i druge prijete održivosti sporazuma", rekao je.

"Pozivamo posrednike, a osobito glavnog posrednika, američku administraciju i predsjednika Donalda Trumpa, da prisile Izrael da poštuje prekid vatre i bude mu predan."

Izvori iz Hamasa rekli su da je Saed bio drugi u zapovjednom lancu njihova oružanog krila, odmah poslije Iza el-Dina Al-Hadada. Izrael tvrdi da je Saed bio jedan od ključnih arhitekata napada na Izrael 7. listopada 2023. koji je izazvao rat.

Haja se osvrnuo i na predložene Međunarodne stabilizacijske snage (ISF), koje je odobrio UN.

"Uloga međunarodnih snaga trebala bi biti ograničena na očuvanje prekida vatre i razdvajanje dviju strana duž granica Gaze... bez ikakve uloge unutar Pojasa ili intervencije u njegova domaća pitanja", rekao je. 

Raspoređivanje tih snaga ključni je dio iduće faze Trumpova mirovnog plana za Pojas Gaze. U prvoj fazi, koja je počela 10. listopada, Hamas je pustio na slobodu taoce, a Izrael palestinske zatvorenike.

Američko Središnje zapovjedništvo bit će 16. prosinca u Dohi domaćin konferencije na kojoj će sa zemljama partnerima pripremiti plan za Međunarodne stabilizacijske snage za Gazu, rekli su američki dužnosnici za Reuters.

Teme
Halil Al-Haja Hamas Izrael Palestina Raed Saed prekid vatre

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

