Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel predstavlja memoare u Berlinu

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel predstavit će potkraj studenoga u Berlinu svoje memoare pod nazivom "Sloboda. Sjećanja 1954. - 2021.".

Bivša čelnica njemačke konzervativne Kršćansko-demokratske unije (CDU) knjigu će predstaviti u Deutsches Theatreu 26. studenoga, na dan izlaska knjige, priopćeno je iz kazališta.

Događaj će biti otvoren za javnost, a moderirat će ga novinarka Anne Will. Pretprodaja ulaznica počet će 10. listopada u 11 sati, prema najavi događaja na internetskoj stranici kazališta.

Merkel je svoje političke memoare napisala zajedno s dugogodišnjom političkom savjetnicom Beate Baumann. Prema izdavaču Kiepenheuer & Witsch, knjiga ima oko 700 stranica i bit će objavljena u više od 30 zemalja.

Merkel, koja sada ima 70 godina, nije se kandidirala na saveznim izborima 2021. nakon što je 16 godina bila njemačka kancelarka.

Rođena u sjevernonjemačkom gradu Hamburgu, odrasla je u bivšoj Istočnoj Njemačkoj, studirala fiziku i postala politički aktivna tijekom razdoblja političkih previranja nakon pada Berlinskog zida.

Izabrana je u njemački Bundestag 1990. i bila je ministrica za žene i mladež, a kasnije i ministrica za okoliš. Od 2000. do 2018. vodila je CDU, a to ju je mjesto dovelo do položaja kancelarke 2015.

