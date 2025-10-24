Bloomberg: Rubio promijenio Trumpov stav o Rusiji

Američki predsjednik Donald Trump ovog je tjedna dramatično promijenio svoj stav o Rusiji, uvevši prve izravne sankcije u svom drugom mandatu – nagli zaokret koji je, prema navodima, dijelom rezultat utjecaja državnog tajnika Marca Rubija.
Izvori: Rubio otkazao sastanak s Lavrovom
Nepoznati izvori rekli su Bloombergu da je Rubio otkazao planirani sastanak uživo s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom nakon što su razgovarali telefonom i postalo jasno da Kremlj ponovno pokušava odugovlačiti mirovne pregovore i produljiti rat.
Prema američkim i europskim izvorima upoznatima sa situacijom, državni tajnik zaključio je da Moskva nije napravila nikakve značajne promjene u svom stajalištu.
Utjecaj Rubija na promjenu smjera američke administracije odražava njegovu širu ulogu kao glavnog američkog diplomata. On također zagovara odlučniji pristup prema Venezueli dok obnaša dužnost privremenog savjetnika za nacionalnu sigurnost.
Pomirljiva strategija Witkoffa
Njegov stav razlikuje se od pomirljivije strategije prema Rusiji koju zastupa Trumpov dugogodišnji prijatelj i posebni izaslanik Steve Witkoff.
Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly odbacila je takvo tumačenje Rubijeve uloge.
Kelly:„Predsjednik Trump uvijek predvodi vanjsku politiku, a njegovu agendu provode dužnosnici za nacionalnu sigurnost poput tajnika Rubija i posebnog izaslanika Witkoffa, koji djeluju kao jedinstveni tim iza predsjednikove vizije ‘America First’.“
Bloomberg napominje da nema naznaka da je Witkoff izgubio Trumpovo povjerenje u vezi s Rusijom ili šire.
Neki izvori tvrde da su Witkoffovi razgovori s Putinom i drugim visokim ruskim dužnosnicima uoči prethodnog summita na Aljasci izazvali zabunu i stvorili lažan dojam da je Moskva spremna na ustupke koje nikada nije namjeravala ispuniti.
Putin inzistirao na pregovorima
Izvori dodaju da je summit u kolovozu bio napet jer je Putin inzistirao na pregovorima o ukrajinskom teritoriju, što je frustriralo Trumpa i gotovo ga navelo da napusti sastanak. Ovaj put, Rubio je vodio pripremne pregovore.
State Department ranije je opisao Rubijev razgovor s Lavrovom kao „produktivan“. Na pitanje o Rubioovoj ulozi, glasnogovornik odjela Tommy Pigott rekao je da je „cijeli tim potpuno ujedinjen oko vodstva predsjednika Trumpa“. Ljudi koji tvrde suprotno – u krivu su, dodao je.
Posebni izaslanik Kremlja Kirill Dmitriev stigao je u Sjedinjene Države na razgovore ubrzo nakon što je Trump najavio nove, stroge sankcije protiv Rusije.
