Rubio: UN-ova agencija za izbjeglice je postala "podružnica Hamasa"

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je novinarima da će Gaza biti demilitarizirana i da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućem upravljanju Gazom.
Također je ponovio stav izraelske vlade, koji je prije samo nekoliko dana osporio Međunarodni sud pravde, da je UN-ova agencija za palestinske izbjeglice (UNRWA) „podružnica Hamasa”, prenosi Al Jazeera.
Rubio je pritom nazvao glasanje izraelskog parlamenta u korist aneksije okupiranog Zapadnog Jordana „prijetnjom mirovnom procesu” u Gazi.
BREAKING: Secretary of State Marco Rubio announced that UNRWA will have no role in aid distribution in Gaza, naming other groups that will.— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 24, 2025
“Not UNRWA, UNRWA became a subsidiary of Hamas.”
Source: Israeli Channel 11 pic.twitter.com/tlWsNFbWXr
Aneksija okupiranog Zapadnog Jordana je “jasna crvena linija” za SAD
Politička analitičarka Shireen Salti izjavila je da Izrael testira što je „crvena linija” za Sjedinjene Američke Države u vezi s dogovorom o prekidu vatre i prijedlogom zakona o aneksiji okupiranog Zapadnog Jordana.
„Izrael je notoran po tome što stalno krši prekid vatre,” rekla je za Al Jazeeru iz Ramallaha.
„Zanimljivo je promatrati kako se situacija na terenu uspoređuje s onim o čemu se raspravlja na zakonodavnoj razini,” dodala je Salti.
Istaknula je da je aneksija okupiranog Zapadnog Jordana „jasna crvena linija” za SAD, dok visoki američki dužnosnici odbacuju izraelski „politički trik” – kako ga je nazvao potpredsjednik JD Vance.
„No Amerikanci i dalje ignoriraju nove ilegalne ispostave i naselja, što zapravo predstavlja neformalnu aneksiju na terenu,” dodala je.
Analitičarka je rekla da se američki utjecaj i pritisak na izraelsku politiku, kad je to potrebno, ne smiju „podcijeniti”, ali se ne bi smjeli ni „precijeniti”.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
