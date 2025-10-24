Oglas

ponovio stav izraela

Rubio: UN-ova agencija za izbjeglice je postala "podružnica Hamasa"

N1 Info
24. lis. 2025. 17:17
Marco Rubio
FADEL SENNA / via REUTERS

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je novinarima da će Gaza biti demilitarizirana i da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućem upravljanju Gazom.

Također je ponovio stav izraelske vlade, koji je prije samo nekoliko dana osporio Međunarodni sud pravde, da je UN-ova agencija za palestinske izbjeglice (UNRWA) „podružnica Hamasa”, prenosi Al Jazeera.

Rubio je pritom nazvao glasanje izraelskog parlamenta u korist aneksije okupiranog Zapadnog Jordana „prijetnjom mirovnom procesu” u Gazi.

Aneksija okupiranog Zapadnog Jordana je “jasna crvena linija” za SAD

Politička analitičarka Shireen Salti izjavila je da Izrael testira što je „crvena linija” za Sjedinjene Američke Države u vezi s dogovorom o prekidu vatre i prijedlogom zakona o aneksiji okupiranog Zapadnog Jordana.

„Izrael je notoran po tome što stalno krši prekid vatre,” rekla je za Al Jazeeru iz Ramallaha.

„Zanimljivo je promatrati kako se situacija na terenu uspoređuje s onim o čemu se raspravlja na zakonodavnoj razini,” dodala je Salti.

Istaknula je da je aneksija okupiranog Zapadnog Jordana „jasna crvena linija” za SAD, dok visoki američki dužnosnici odbacuju izraelski „politički trik” – kako ga je nazvao potpredsjednik JD Vance.

„No Amerikanci i dalje ignoriraju nove ilegalne ispostave i naselja, što zapravo predstavlja neformalnu aneksiju na terenu,” dodala je.

Analitičarka je rekla da se američki utjecaj i pritisak na izraelsku politiku, kad je to potrebno, ne smiju „podcijeniti”, ali se ne bi smjeli ni „precijeniti”.

Teme
UNWRA aneksija zapadne obal gaza hamas izrael marco rubio palestina pojas gaze

