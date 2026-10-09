politički sukob
BMW odbio dati novu limuzinu političaru AfD-a: Iz stranke odmah stigao odgovor
BMW je pokrajinskom parlamentu savezne pokrajine Saska-Anhalt uskratio pravo na korištenje limuzine nakon što je za predsjednika parlamenta izabran političar iz redova desničarske Alternative za Njemačku.
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„BMW je uskratio mogućnost produljenja leasinga za vozila koja se nalaze u voznom parku pokrajinskog parlamenta“, potvrdio je BMW pisanje medija.
Koncern iz Muenchena je istodobno odbio izjasniti se o detaljima ovog poteza uz obrazloženje da se principijelno ne izjašnjava za javnost u vezi s pojedinim poslovnim odnosima.
Predsjedniku pokrajinskog parlamenta Saske-Anhalt pripada službeno vozilo s vozačem. Od svojeg demokršćanskog prethodnika novoizabrani AfD političar Thomas Rausch je preuzeo BMW serije 7. Vozilo je bilo u uporabi otprilike tri četvrtine godine i u tom je razdoblju prešlo nešto više od 50.000 kilometara.
Sada je BMW povukao ponudu za novim leasingom.
Prije nekoliko dana predsjednik uprave BMW-a Milan Nedeljković izjavio je za dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung, da su desni populizam i nacionalizam „otrov za otvoreno gospodarsko središte koje živi od svjetske trgovine".
„Tko zahtijeva zatvaranje i izolacionizam, ne djeluje u interesu Njemačke kao gospodarske lokacije“, rekao je.
Predsjednik AfD-a za Sasku-Anhalt, Ulrich Siegmund je demonstrativno najavio da će on na izbor za premijera ove pokrajine odvesti mopedom istočnonjemačke marke Simson.
„S obzirom na to da BMW baš nema puno veze s demokracijom, ja ću se na izbor za premijere u prosincu odvesti na motoru koji me vjerno služio i tijekom predizborne kampanje“, rekao je Siegmund.
Siegmund je tijekom predizborne kampanje koristio mopede iz DDR proizvodnje iako su židovski potomci osnivača kompanije Simson desničarskom AfD-u zabranili reklamiranje njihovim imenom.
AfD, čiji se ogranak u nekoliko saveznih pokrajina, pa tako i u Saskoj-Anhaltu svrstava u provjereno desničarsko-radikalne organizacije, na izborima u ovoj saveznoj pokrajini početkom rujna odnio je uvjerljivu pobjedu ali nije osvojio apsolutnu većinu.
Usprkos tomu Siegmund očekuje da će biti izabran za premijera.
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