Oglas

u njemačkoj

"Bonnie i Clyde" pljačkali domove pokojnika: Pratili bi osmrtnice i ovako operirali

author
N1 Info
|
12. kol. 2025. 21:47
grave, grob, spomenik, smrt, umrli, umrijeti, spomenik, križ, groblje,
Pixabay / Ilustracija

Jedan par provalnika iz njemačkog Ludwigshafena osmislio je perfidnu metodu kako bi opljačkao ožalošćene ljude u Baden-Württembergu, Porajnju-Falačkoj i Hessenu.

Oglas

Zbog toga je sada par pred sudom u Heilbronnu dobio zasluženu kaznu, prenosi Fenix.

Ukupan plijen oko 144 tisuća eura

Prema navodima pravosudnih tijela, optuženi su počinili niz provala u stanove kako bi time „financirali svoj život“.

Između 12. rujna i 22. studenog 2024. provalili su u ukupno sedam stanova i ukrali vrijednosti poput gotovine, mobitela, bankovnih kartica, satova i nakita.

U dva slučaja ostalo je samo na pokušaju provale. Ukupan plijen iznosio je oko 144.000 eura, a pričinjena materijalna šteta oko 7.500 eura.

Njihov podmukli način rada uključivao je pretraživanje osmrtnica na internetu kako bi u vrijeme pogreba opljačkao stanove preminulih, znajući da su tada prazni.

Žena na groblju, on u stanu

Dok je žena bila na groblju i motrila dolazak članova obitelji, upozoravajući partnera mobitelom da se vraćaju s pogreba, muškarac bi nasilno provalio u stanove.

Nakon što su istražitelji proveli praćenje signala mobitela prilikom dvije provale u okolici Heilbronna, pregledali video snimke i koristili GPS nadzor, par je napokon uhićen u Ludwigshafenu. Od 12. prosinca 2024. nalazili su se u pritvoru.

Muškarac koji je u inozemstvu već bio osuđivan za slična djela, osuđen je na sedam godina i devet mjeseci zatvora. Njegova partnerica, majka dvoje djece, dobila je četiri godine zatvora.

Teme
groblje heilbronn njemačka osmrtnice pljačkaši grobova

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ