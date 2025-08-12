"Bonnie i Clyde" pljačkali domove pokojnika: Pratili bi osmrtnice i ovako operirali

Jedan par provalnika iz njemačkog Ludwigshafena osmislio je perfidnu metodu kako bi opljačkao ožalošćene ljude u Baden-Württembergu, Porajnju-Falačkoj i Hessenu.
Oglas
Zbog toga je sada par pred sudom u Heilbronnu dobio zasluženu kaznu, prenosi Fenix.
Ukupan plijen oko 144 tisuća eura
Prema navodima pravosudnih tijela, optuženi su počinili niz provala u stanove kako bi time „financirali svoj život“.
Između 12. rujna i 22. studenog 2024. provalili su u ukupno sedam stanova i ukrali vrijednosti poput gotovine, mobitela, bankovnih kartica, satova i nakita.
U dva slučaja ostalo je samo na pokušaju provale. Ukupan plijen iznosio je oko 144.000 eura, a pričinjena materijalna šteta oko 7.500 eura.
Njihov podmukli način rada uključivao je pretraživanje osmrtnica na internetu kako bi u vrijeme pogreba opljačkao stanove preminulih, znajući da su tada prazni.
Žena na groblju, on u stanu
Dok je žena bila na groblju i motrila dolazak članova obitelji, upozoravajući partnera mobitelom da se vraćaju s pogreba, muškarac bi nasilno provalio u stanove.
Nakon što su istražitelji proveli praćenje signala mobitela prilikom dvije provale u okolici Heilbronna, pregledali video snimke i koristili GPS nadzor, par je napokon uhićen u Ludwigshafenu. Od 12. prosinca 2024. nalazili su se u pritvoru.
Muškarac koji je u inozemstvu već bio osuđivan za slična djela, osuđen je na sedam godina i devet mjeseci zatvora. Njegova partnerica, majka dvoje djece, dobila je četiri godine zatvora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas