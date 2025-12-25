Božić uz izraelsko bombardiranje. Ministar: "Nikada se nećemo u potpunosti povući iz Gaze"

„U Gazi se Izrael nikada neće u potpunosti povući – postojat će značajno sigurnosno područje unutar Pojasa, čak i nakon što prijeđemo na drugu fazu [Trumpova mirovnog plana u 20 točaka], ako se Hamas razoruža“, rekao je Israel Katz na konferenciji koju je organizirao list Makor Rishon, navodi The Times of Israel.