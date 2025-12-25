Božić uz izraelsko bombardiranje. Ministar: "Nikada se nećemo u potpunosti povući iz Gaze"

Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je da će njegova zemlja zadržati trajnu sigurnosnu prisutnost unutar Pojasa Gaze, unatoč kontroverzama oko ranijih izjava o izgradnji naselja, piše list The Times of Israel.
„U Gazi se Izrael nikada neće u potpunosti povući – postojat će značajno sigurnosno područje unutar Pojasa, čak i nakon što prijeđemo na drugu fazu [Trumpova mirovnog plana u 20 točaka], ako se Hamas razoruža“, rekao je Israel Katz na konferenciji koju je organizirao list Makor Rishon, navodi The Times of Israel.
Nadalje, upozorio je da će, ako se Hamas ne razoruža, „mi to učiniti“, te je naglasio stratešku važnost izraelske kontrole nad takozvanim Filadelfijskim koridorom uz granicu Gaze s Egiptom, prenosi Al Jazeera.
Ranije ovog tjedna Katz je govorio o uspostavi naselja u Gazi, otprilike 20 godina nakon što se Izrael povukao s tog devastiranog područja. Nekoliko sati kasnije, međutim, povukao je te izjave, koje su, čini se, izazvale i američki ukor.
U međuvremenu, kršćanska zajednica u Gazi obilježila je prigušen Božić, dok su se tijekom noći i u ranim jutarnjim satima s istoka enklave čuli zvukovi izraelskog bombardiranja i zujanje dronova, izvijestio je tim Al Jazeere s terena u gradu Gazi.
