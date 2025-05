Američki predsjednik Donald Trump poručio je da žali zbog sukoba, ali da to sada nije američki problem. "Teško da se to može jednostavnom intervencijom zaustaviti. SAD nije sasvim neutralan u tom sukobu, osobito ne prema odnosima u široj regiji. Vance je nedavno bio u Indiji, SAD nastoji pojačati indijski angažman u okviru američkih sigurnosnih aranžmana protiv Kine", kaže Kovačević. Dodaje i da SAD nastoji postići da Indija promijeni svoju politiku izgradnje nuklearnih električnih centrala. Indija je dosad koristila rusku tehnologiju, a SAD želi da to sada bude američka tehnologija. "Istina je, vrlo vjerojatno, da Amerika ni na koji način nije sudjelovala u iniciranju ovog sukoba. Za Pakistan je kriva Indija jer je 2019. ukinula autonomiju Kašmira i, kako Pakistan tvrdi, počela provoditi etnički inženjering u smislu doseljavanja nemuslimanskog stanovništva u Kašmir. Indija pak optužuje Pakistan da podupire terorističku grupu koja je prošli mjesec izvršila teroristički napad. I doista, reakcija pakistanske vlade je bila suzdržana, a njihov ministar je rekao da to treba smatrati početkom revolucije u indijskom dijelu Kašmira, što se moglo smatrati podrškom tim, uvjetno rečeno, borcima za slobodu muslimana u Kašmiru", navodi bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji.