DOBIT OD MERCOSURA

Brazil očekuje rast izvoza za 13 posto na račun Europske unije

Hina
23. tra. 2026. 20:07
protest against the free trade agreement between the European Union and the Mercosur
Brazilski izvoz trebao bi se povećati za 13 posto do 2038. godine kada će u potpunosti biti proveden sporazum o slobodnoj trgovini između Mercosura i Europske unije, rekao je potpredsjednik Brazila Geraldo Alckmin.

U intervjuu za međunarodne novinske agencije, uključujući Reuters, Alckmin je u srijedu rekao da bi samo izvoz industrijskih proizvoda u tih 12 godina mogao porasti za 26 posto, zahvaljujući sporazumu sklopljenom između EU-a i Mercosura u siječnju.

„Carine će se postupno smanjivati. No, na gotovo 5000 proizvoda bit će u potpunosti ukinute već s 1. svibnjem, tako da će utjecaj smanjenjenja carina biti značajan”, rekao je Alckmin.

Sporazum će stupiti na snagu 1. svibnja, ali okvirno, zbog protivljenja nekih članica EU-a, posebno Francuske, i njegovog osporavanja pred sudom EU-a.

No, EU i Mercosur, čije su članice Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj, trebali bi od prvog dana svibnja početi postupno ukidati carine, a proces bi trebao biti okončan u roku od 12 godina.

"Ako uvoz naglo poraste..."

Prema Alckminu, koji je obnašao dužnost ministra trgovine tijekom dijela pregovora s EU-om, sektori na koje će sporazum odmah utjecati uključuju industriju šećera, govedine i peradi.

"Zaštitne mjere primjenjivat će se na obje strane. Ako uvoz naglo poraste, i Mercosur i zemlje EU-a mogu zatražiti privremenu obustavu sporazuma”, podsjetio je brazilski potpredsjednik.

„Sporazum je uravnotežen", zaključuje.

Trgovina između Brazila i EU-a, drugog najvećeg trgovinskog partnera te južnoameričke zemlje, poslije Kine, dosegnula je u 2025. vrijednost od oko 100 milijardi dolara, uz blagi višak na europskoj strani, od oko 500 milijuna dolara.

Američka istraga

Brazilska vlada i dalje nastoji pregovarati o napretku u trgovini sa Sjedinjenim Državama jer vidi prilike za šire partnerstvo i u carinskim i u necarinskim pitanjima, rekao je Alckmin.

Latinoamerička zemlja trenutno je pod istragom američke vlade zbog potencijalnih nepoštenih trgovinskih praksi. Brazilsko izaslanstvo prošli je tjedan bilo u Washingtonu radi razgovora vezanih uz istragu.

"Pružili smo sva pojašnjenja, a bude li potrebno, pružit ćemo ih još“, rekao je Alckmin, ne ulazeći u pojedinosti sastanka s američkim dužnosnicima.

Brazil želi, po njegovim riječima, iskoristiti "dobru kemiju" koja je lani postignuta između brazilskog predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa kako bi proširio partnerstvo.

