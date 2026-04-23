Brazil očekuje rast izvoza za 13 posto na račun Europske unije

Brazilski izvoz trebao bi se povećati za 13 posto do 2038. godine kada će u potpunosti biti proveden sporazum o slobodnoj trgovini između Mercosura i Europske unije, rekao je potpredsjednik Brazila Geraldo Alckmin.
U intervjuu za međunarodne novinske agencije, uključujući Reuters, Alckmin je u srijedu rekao da bi samo izvoz industrijskih proizvoda u tih 12 godina mogao porasti za 26 posto, zahvaljujući sporazumu sklopljenom između EU-a i Mercosura u siječnju.
„Carine će se postupno smanjivati. No, na gotovo 5000 proizvoda bit će u potpunosti ukinute već s 1. svibnjem, tako da će utjecaj smanjenjenja carina biti značajan”, rekao je Alckmin.
Sporazum će stupiti na snagu 1. svibnja, ali okvirno, zbog protivljenja nekih članica EU-a, posebno Francuske, i njegovog osporavanja pred sudom EU-a.
No, EU i Mercosur, čije su članice Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj, trebali bi od prvog dana svibnja početi postupno ukidati carine, a proces bi trebao biti okončan u roku od 12 godina.
"Ako uvoz naglo poraste..."
Prema Alckminu, koji je obnašao dužnost ministra trgovine tijekom dijela pregovora s EU-om, sektori na koje će sporazum odmah utjecati uključuju industriju šećera, govedine i peradi.
"Zaštitne mjere primjenjivat će se na obje strane. Ako uvoz naglo poraste, i Mercosur i zemlje EU-a mogu zatražiti privremenu obustavu sporazuma”, podsjetio je brazilski potpredsjednik.
„Sporazum je uravnotežen", zaključuje.
Trgovina između Brazila i EU-a, drugog najvećeg trgovinskog partnera te južnoameričke zemlje, poslije Kine, dosegnula je u 2025. vrijednost od oko 100 milijardi dolara, uz blagi višak na europskoj strani, od oko 500 milijuna dolara.
Američka istraga
Brazilska vlada i dalje nastoji pregovarati o napretku u trgovini sa Sjedinjenim Državama jer vidi prilike za šire partnerstvo i u carinskim i u necarinskim pitanjima, rekao je Alckmin.
Latinoamerička zemlja trenutno je pod istragom američke vlade zbog potencijalnih nepoštenih trgovinskih praksi. Brazilsko izaslanstvo prošli je tjedan bilo u Washingtonu radi razgovora vezanih uz istragu.
"Pružili smo sva pojašnjenja, a bude li potrebno, pružit ćemo ih još“, rekao je Alckmin, ne ulazeći u pojedinosti sastanka s američkim dužnosnicima.
Brazil želi, po njegovim riječima, iskoristiti "dobru kemiju" koja je lani postignuta između brazilskog predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa kako bi proširio partnerstvo.
