Britanija uvela nove sankcije protiv Rusije

Paket sankcija, koji pokriva 70 novih pravnih osoba, također se odnosi na osiguravajuću kuću Rosgosstrakh te banke Yandex, Evorfinance i Wildberries. Sankcije su dio britanskih napora da povećaju pritisak na financijske i logističke mreže za koje tvrde da pomažu Kremlju u njegovom ratu protiv Ukrajine.