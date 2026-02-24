Oglas

na četvrtu godišnjicu rata

Britanija objavila nove sankcije Rusiji

24. velj. 2026. 10:36
Yvette Cooper
AFP / ANGELA WEISS

Britanija je u utorak uvela sankcije naftovodnom divu Transnjeftu među gotovo 300 ruskih entiteta, u onome što je, kako je rekla, njezin najveći paket mjera od prvih mjeseci rata u Ukrajini.

Najavljujući sankcije na četvrtu godišnjicu rata, vlada je rekla da je Transnjeft jedna od najvećih svjetskih tvrtki za naftovode i prevozi više od 80 posto ruskog izvoza sirove nafte.

Cilj je dodatno smanjiti ruske prihode od energije.

Sankcije također uključuje 48 tankera za naftu, rekla je vlada.

„Britanija je danas poduzela odlučne mjere kako bi poremetila ključne tokove financiranja, vojne opreme i prihoda koji održavaju rusku agresiju“, rekla je ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper u izjavi.

Teme
Rusija Velika Britanija sankcije

