NATO najavio veliku vojnu vježbu: Objavljeni detalji

REUTERS/Kacper Pempel/Ilustracija

Godišnja NATO-ova vježba nuklearnog odvraćanja, Steadfast Noon, održat će se u Nizozemskoj i počet će sljedeći tjedan, a u njoj će sudjelovati preko 70 zrakoplova iz 14 zemalja, rekli su u petak dužnosnici tog zapadnog vojnog saveza.

Podijeli

Oglas

"Ova vježba šalje jasan signal svakom potencijalnom protivniku da možemo i da ćemo zaštiti i obraniti sve svoje saveznike od bilo kakve prijetnje", rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u nizozemskoj zračnoj bazi Volkel.

U tu vojnu vježbu će biti uključene vojne baze u Kleine Brogelu u Belgiji, Lakenheath u Britaniji i Skrydstrup u Danskoj.

"Moramo to učiniti jer nam pomaže da budemo sigurni da je naše nuklearno odvraćanje i dalje što je moguće vjerodostojnije, sigurnije i učinkovitije", dodao je Rutte.

U vježbi se ne koristi nuklearno oružje, ali se simuliraju scenariji u kojima bi se ono moglo koristiti, rekli su dužnosnici NATO-a.

Direktor NATO-a za nuklearnu politiku Jim Stokes rekao je novinarima u sjedištu saveza u Bruxellesu da je vježba Steadfast Noon "rutinska" i "nije usmjerena ni na jednu zemlju".

"Također nije povezana ni s kakvim događajima iz stvarnog svijeta", rekao je.