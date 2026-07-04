TRAJE POTRAGA
Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao na 2954
Broj poginulih u dva potresa u Venezueli porastao je na 2954, izvijestilo je venezuelsko ministarstvo informiranja.
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Ukupan broj ozlijeđenih porastao je na 16592, dok je broj onih koji su ostali bez domova iznosio 16309.
Prvi potres u Venezueli magnitude 7,2 dogodio se 24. lipnja, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa.
Nakon njega je došlo do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do niza naknadnih podrhtavanja.
Potres magnitude 7,5 po Richteru bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS).
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