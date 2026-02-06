Burno zbog projekta u New Yorku. Trump će ga financirati ako se nazove po njemu: "Smiješno"

Trump ima posebnu sklonost da se zgrade ili programi imenuju po njemu. Otkad se vratio na dužnost u siječnju 2025., republikanski predsjednik zakucao je svoje ime na istaknute zgrade u Washingtonu, planiranu klasu ratnih brodova mornarice, program viza za bogate strance, vladinu web stranicu za lijekove na recept i savezne štedne račune za djecu. U prosincu je upravni odbor Centra za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy, čiji je upravni odbor Trump popunio svojim ljudima, dodao njegovo prezime na instituciju.