"Ne mogu zamisliti kako žive. Prosječna plaća je neto 1400 eura, a imate ljude koji žive s plaćom ispod 1000 eura, postavlja se pitanje kako ti ljudi žive. Inflacija od dva do pet posto je umjerena, ali morate imati dohodak. Mi bismo uz ovu inflaciju trebali imati prosječan europski dohodak i prosječnu europsku plaću, a imamo duplo manju od prosjeka. Ako gledamo statistiku, Hrvat proizvođač prosječno po radniku proizvede 25 tisuća eura godišnje, a Slovenac 35 tisuća eura, prosječan Europljanin 50 tisuća eura godišnje. To ovisi o organizaciji države. Isti čovjek s istim iskustvom i obrazovanjem kada pređe zapadnu granicu Hrvatske dobije duplo veću plaću jer je duplo produktivniji. Taj isti naš čovjek koji ne može ovdje naći posao ili radi za 1200, 1500 eura, u Europi radi za prosječno dvije tisuće ili tri tisuće eura. Razlika je u organizaciji države."