Tko je kriv za inflaciju?
Jurčić: Zašto je Vujčić nagrađen kao uspješan guverner, a inflaciju je držao iznad četiri posto
Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o inflaciji i standardu života građana u Republici Hrvatskoj.
Ljubo Jurčić smatra da je za inflaciju odgovorna Hrvatska narodna banka: "Zakon kaže da je njen osnovni cilj držati inflaciju ispod dva posto. Druga stvar je kako je do toga došlo. Zadatak centralne banke je da napravi dovoljnu ponudu novca da država i građani mogu funkcionirati, a iz toga proizlazi kamata. Kada imamo puno novca potražnja raste, brže nego što ima robe i onda cijena robe raste jer je potražnja veća nego ponuda. Po hrvatskim propisima čuvanje inflacije ispod dva posto je zadatak HNB-a. Zašto je Vujčić nagrađen kao uspješan guverner, a inflaciju je držao iznad četiri posto zadnjih par godina, toliko u uspješnosti i kako se vodi ta politika."
"Nemamo ponudu"
"Svatko želi profitirati na pojačanoj potražnji koja dolazi iz Hrvatske. Tako dimenzioniraju svoju ponudu po cijeni kojom će maksimizirati profit, a ne da svi Hrvati mogu kupiti tu robu. Kome su ostavljeni siromašni? Hrvatskoj proizvodnji koju će poticati hrvatska Vlada. Hrvatske ponude nema i kao čamac smo na uzburkanom moru bez kormila i motora", dodao je.
Jurčić ističe da bi u Hrvatskoj trebale postojati četiri velike prehrambene industrije:
"Da bi industrija bila stabilna mora imati četiri jaka proizvođača, to rade sve pametne zemlje."
Komentirao je i retoriku političara: "U Hollywoodu bi trebali učiti od premijera."
"Kako ti ljudi žive?"
Analitičar se osvrnuo i na visinu mirovina u Hrvatskoj, a posebno invalidskih mirovina:
"Ne mogu zamisliti kako žive. Prosječna plaća je neto 1400 eura, a imate ljude koji žive s plaćom ispod 1000 eura, postavlja se pitanje kako ti ljudi žive. Inflacija od dva do pet posto je umjerena, ali morate imati dohodak. Mi bismo uz ovu inflaciju trebali imati prosječan europski dohodak i prosječnu europsku plaću, a imamo duplo manju od prosjeka. Ako gledamo statistiku, Hrvat proizvođač prosječno po radniku proizvede 25 tisuća eura godišnje, a Slovenac 35 tisuća eura, prosječan Europljanin 50 tisuća eura godišnje. To ovisi o organizaciji države. Isti čovjek s istim iskustvom i obrazovanjem kada pređe zapadnu granicu Hrvatske dobije duplo veću plaću jer je duplo produktivniji. Taj isti naš čovjek koji ne može ovdje naći posao ili radi za 1200, 1500 eura, u Europi radi za prosječno dvije tisuće ili tri tisuće eura. Razlika je u organizaciji države."
Jurčić je govorio i nadolazećoj turističkoj sezoni: "Naša inflacija će se i dalje kretati između tri ili četiri posto i u turističkoj sezoni."
