CD-ovi se vraćaju: Prodaja snažno raste, a predvode je mlađi slušatelji

Taj format nadmašuje i vinil, koji je porastao za samo 2,4 posto. Službeno je: Današnji ljubitelji glazbe imaju težak slučaj Discman groznice. Poznavatelji trendova i situacije kažu kako je shvatljivo da se mlađi slušatelji okreću 'fizičkim' medijima da bi ostvarili tu izravnu taktilnu vezu. Žele se isključiti iz mreže kada nešto slušaju umjesto da za to traže dopuštenje s ekrana.