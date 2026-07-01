Naime, 77,6 posto ispitanika tvrdi da razumije razliku između vijesti, komentara i oglasa, a 76 posto svjesno je kako algoritmi utječu na sadržaj koji im se prikazuje. Znanje o medijima i provjeri informacija najčešće stječu samostalnim istraživanjem, pri čemu su društvene mreže kao izvor znanja gotovo izjednačene sa školom i fakultetom. Kultura dijeljenja sadržaja relativno je odgovorna, u istraživanju se navodi da 65,1 posto ispitanika uvijek ili često provjerava istinitost vijesti prije nego što ih podijeli. Kada se ipak dijeli bez provjere, glavni okidač nije politički ili osobni motiv, nego emocionalni apel sadržaja – zanimljiva, šokantna ili zabavna vijest, pojašnjava se u istraživanju.