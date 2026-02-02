Čelnik EU-a za industriju: Kinezi imaju 'Proizvedeno u Kini', Amerikanci 'Kupuj američko', pa zašto ne i mi?

Europa mora zaštititi vlastite industrije strategijom "Proizvedeno u Europi", rekao je čelnik EU-a za industriju Stephane Sejourne u novinskom članku objavljenom u nedjelju navečer, koji je supotpisalo više od 1100 izvršnih direktora i drugih poslovnih lidera.
Oglas
"Bez ambiciozne, učinkovite i pragmatične industrijske politike, europsko gospodarstvo osuđeno je biti samo igralište za svoje konkurente", rekao je Sejourne u članku koji je objavljen u listovima diljem Europe.
"Moramo jednom zauvijek uspostaviti istinsku europsku preferenciju u našim strateški najvažnijim sektorima", rekao je francuski član Europske komisije.
Sejourneov članak objavljen je uoči predložene provedbe Komisijina Zakona o industrijskom ubrzanju kasnije ovog mjeseca, koji će vjerojatno postaviti zahtjeve za davanje prednosti lokalno proizvedenim proizvodima.
Prijedlog je pokušaj poticanja europskih industrija suočenih s jeftinijim uvozom iz Kine, ali je podijelio zemlje EU-a.
Vlade, uključujući Francusku, zagovaraju tu ideju, ali druge, uključujući Švedsku i Češku, upozoravaju da bi zahtjevi "kupuj lokalno" mogli odvratiti ulaganja, povisiti cijene u vladinim natječajima i naštetiti konkurentnosti EU-a na globalnoj razini.
Sejourne je rekao da se najbolji europski odgovor "može sažeti u tri riječi": "Proizvedeno u Europi".
"Kinezi imaju 'Proizvedeno u Kini', Amerikanci imaju 'Kupuj američko', a većina drugih ekonomskih sila ima slične sheme koje daju prednost vlastitoj strateškoj imovini. Pa zašto ne i mi?", rekao je.
"Kad god se koristi europski javni novac, on mora pridonijeti europskoj proizvodnji i kvalitetnim radnim mjestima", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas