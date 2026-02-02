Jakšić: Čestitam menadžmentu MPT-a jer su si opet dali jako puno truda da ovo pretvore u priču o sebi

SDP-ovac Mišel Jakšić gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak gdje je komentirao doček rukometaša.
"Što se tiče dočeka, reći ću da je jedini i isključivi krivac za ovo što imamo u Hrvatskoj, a to je očito ogromna polarizacija, Andrej Plenković. Moram reći da sam od Plenkovića na takvim temama očekivao puno više, ali valjda on zna što radi. Izabrao je put koji nije dobar za Hrvatsku. Mislim da će nam trebati jako puno vremena da se određene strasti primire, ali i da će ovdje biti potrebna i jedna snažna intervencija Ustavnog suda da doprinese tome.
Što se tiče Thompsona na njega ne bih trošio puno vremena - jedino mogu čestitati njegovom menadžmentu. Dali su si opet jako puno truda da glavna tema padne u totalno drugi plan i da to opet ispadne Marko Perković Thompson", rekao je Jakšić.
"Tomislav Tomašević, bez obzira koliko to teško bilo Anušiću, Thompsonu ili kome već, je legitimno i legalno izabran gradonačelnik grada Zagreba i naravno da ga podržavamo i da ne osporavamo njegovo pravo da donosi odluke za koje misli da su dobre za grad Zagreb.
Jasno je kao pekmez da je Anušiću puno lakše raspravljati o Thompsonu i Tomaševiću i stvarati polarizaciju među građanima nego odgovarati na pitanja kakav smo to genijalan posao napravili s Rafaleima ako sada ispada da su naši veliki partneri iz Francuske još bolji paket dali Vučiću.
Ne dajem apsolutno nikada za pravo Anušiću ili Plenkoviću, zato što se dive Thompsonu, da su veći Hrvati nego ja ili bilo tko iz mojeg bližeg ili daljnjeg okruženja", kaže Jakšić.
Izvještajna konvencija SDP-a
Na kraju je komentirao izvještajnu konvenciju SDP-a i odgovorio na pitanje što je po njemu najvažnija politička poruka prema javnosti, a ne samo prema članstvu SDP-a
"Da prije svega ne pristajemo da itko ima šapu nad domoljubljem i ljubavi prema Hrvatskoj i građanima ove zemlje jer ti koji vole tu šapu pokazivati su se najviše pokazali s brojnim korupcijskim aferima i brojnim stvarima gdje se pokazalo da im je domoljublje samo agenda za bogaćenje i lopovluk", zaključio je Jakšić.
